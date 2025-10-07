Slušaj vest

Odluka Apple-a da povuče Vision Pro sa tržišta iznenadila je mnoge, ali ovaj potez nije znak neuspeha. Vision Pro nikada nije bio zamišljen kao konačno rešenje u Apple-ovom AR putu, bio je pre smela eksperimetacija, način da Apple zauzme mesto na brzo rastućem tržištu proširene stvarnosti bez potpune posvećenosti VR-u ili gejmingu.

Ovim povlačenjem, Apple se oslobađa proizvoda koji, iako inovativan, nije uspeo da privuče široku publiku. To kompaniji daje prostor da se fokusira na razvoj rafiniranijeg i praktičnijeg AR iskustva koje može promeniti način na koji svakodnevno koristimo digitalni sadržaj.

Foto: Shutterstock

Prava svrha Vision Pro

Već od početka, Vision Pro je bio više demonstracija tehnologije nego proizvod namenjen širokoj potrošnji. Bez podrške za VR igre i dodatne kontrolere, jasno je da Apple nije ciljao da se takmiči sa gejming orijentisanim VR uređajima, već da istraži kako korisnici mogu koristiti mešovitu stvarnost na nove načine.

Ovakav pristup dao je Apple-u dragocene podatke i uvide bez pritiska na prodajne rezultate. Naučeno će sada poslužiti za razvoj nove generacije AR naočara koje neće samo impresionirati, već i biti lako upotrebljive u svakodnevici.

Foto: Shutterstock

Meta vodi u trci za pametne naočare

Dok Apple menja pravac, Meta ubrzano napreduje. Lansiranje Ray Ban Stories pametnih naočara prošlog septembra nije bio samo novi proizvod, već jasna poruka. Meta je godinama ulagala u istraživanje i razvoj, polako navikavajući korisnike na nošenje ovakve tehnologije.

Iako Ray Ban Stories još uvek nisu prave AR naočare, predstavljaju važan korak, upoznavanje korisnika sa idejom digitalne interakcije preko naočara. Meta ima prednost u poznavanju tržišta i tehnologije što joj omogućava da uskoro predstavi naprednije modele.

Foto: Shutterstock

Debata o zameni pametnih telefona

Mnogi i dalje sumnjaju da AR naočare mogu u potpunosti zameniti telefone u skorije vreme. Telefoni su duboko ukorenjeni u svakodnevni život i kombinuju mnoge funkcije u poznatom obliku. Ipak, brzi razvoj AR tehnologije ukazuje da bi se to moglo promeniti mnogo ranije nego što mislimo.

Zamislite da gledate filmove na virtuelnim ekranima bilo gde, da kontrolišete uređaje gestovima ruku ili da pratite obaveštenja bez vađenja telefona. Ovo nisu daleki snovi, već funkcije na kojima Apple i Meta intenzivno rade.

Foto: Shutterstock

Šta dalje za Apple i AR inovacije?

Povlačenje Vision Pro nije kraj, već početak novog ciklusa. Usmeravanjem resursa na lagane i praktične AR naočare, Apple želi da prevaziđe postojeće tehničke prepreke i predstavi proizvod koji može potpuno promeniti mobilnu tehnologiju.

Kako Meta testira nove neuralne narukvice, a Apple ubrzava razvoj, naredne godine obećavaju velike inovacije koje će zauvek promeniti naš način povezivanja sa digitalnim svetom. AR revolucija tek počinje, a borba za dominaciju postaje sve žešća.