Slušaj vest

Snapchat, aplikacija koju svakodnevno koristi skoro milijardu ljudi, odlučio je da napravi zaokret u politici čuvanja korisničkog sadržaja. Višegodišnje skladištenje fotografija i videa kroz opciju „Memories“ više neće biti dostupno bez ograničenja.

Kako su objavili iz kompanije, funkcija je od svog uvođenja 2016. omogućila korisnicima da sačuvaju preko bilion uspomena, broj koji je daleko nadmašio sve tehničke prognoze i doveo sistem do granica kapaciteta.

Foto: Shutterstock

Ko mora da plati i ko može da odahne?

Dobra vest za manje aktivne korisnike jeste da neće svi morati da plate. Svi koji imaju manje od 5 GB sačuvanog sadržaja mogu da nastave s korišćenjem bez ikakvih promena. Njihovi nalozi neće biti ograničeni niti izbrisani, a sve funkcionalnosti ostaju dostupne kao i do sada.

Međutim, oni koji godinama beleže svaki trenutak putem Snapchata, a to su milioni ljudi širom sveta, sada će morati da biraju da li će izbrisati višak, preuzeti ga na sopstvene uređaje ili ući u novu pretplatničku zonu.

Foto: Shutterstock

Ponuda na stolu - memorija se kupuje kao prostor

Snapchat uvodi mogućnost kupovine dodatnog prostora, a korisnici će moći da biraju pakete od 100 GB, 250 GB ili čak 5 TB. Tačan cenovnik još nije objavljen, ali kompanija obećava da će informacije biti dostupne pre nego što nova pravila stupe na snagu.

U međuvremenu, korisnicima je ostavljeno godinu dana da preduzmu akciju. Tokom tog perioda svi će i dalje imati pristup celokupnom sadržaju, bez obzira na količinu, što predstavlja neku vrstu prelazne faze pre uvođenja trajnih ograničenja.

Foto: Shutterstock

Kako da sačuvate svoje uspomene?

Za one koji ne žele da plaćaju, Snapchat nudi mogućnost brzog i jednostavnog preuzimanja sadržaja. Dovoljno je da otvorite aplikaciju, uđete u „Memories“, označite željene snimke i fotografije i kroz opciju „Export“ ih sačuvate na telefon, računar ili neki drugi servis u oblaku.

Na ovaj način korisnici mogu da preuzmu sve uspomene koje prelaze dozvoljeni limit i sačuvaju ih zauvek, ali izvan Snapchatove platforme. Iako zahteva malo truda, ova opcija može biti spas za one koji ne žele dodatne mesečne troškove.

Foto: Shutterstock

Promena koja neće proći neopaženo

U saopštenju iz Snapchata priznaju da nije lako uvesti naplatu za nešto što je godinama bilo besplatno. Ipak, tvrde da je to jedini način da se opcija „Memories“ nastavi razvijati i da i dalje ostane bezbedna i funkcionalna za sve korisnike.

Iako još nema tačnog datuma kada će početi naplata, jasno je da ova odluka menja pravila igre. U svetu digitalnih uspomena, čuvanje prošlosti uskoro više neće biti stvar aplikacije već korisničke odluke.