Slušaj vest

LinkedIn je odlučno reagovao na ono što opisuje kao masovnu operaciju prikupljanja podataka koju vodi softverska kompanija ProAPIs. Ova profesionalna mreža podnela je tužbu protiv ProAPIs-a i njenog izvršnog direktora Rahmate Alama, optužujući ih da svakodnevno kreiraju hiljade lažnih profila kako bi izvukli i prodavali privatne informacije korisnika. Ovaj pravni potez pokazuje koliko LinkedIn ozbiljno shvata zaštitu podataka svojih članova u sve složenijem digitalnom okruženju.

Prema tužbi, ProAPIs koristi automatizovane alate za prikupljanje detaljnih informacija sa LinkedIn profila, uključujući objave, reakcije i čak sadržaje dostupne samo nakon prijave. Ukradeni podaci se potom, kako se navodi, prodaju trećim stranama, čime se otkriva profitabilno podzemno tržište koje zloupotrebljava privatnost korisnika.

Foto: Shutterstock

Lažni profili kao glavno oruđe

Prema sudskim dokumentima, ProAPIs svakodnevno kreira „stotine, ako ne i hiljade“ lažnih naloga. Ovi profili služe kao paravan koji omogućava kompaniji da zaobiđe LinkedInove sigurnosne mere i putem automatizovanih tehnika prikupi ogromne količine podataka. Obim i brzina kreiranja ovih naloga čine gotovo nemogućim da LinkedIn potpuno zaustavi ovu aktivnost.

LinkedIn u tužbi navodi da, iako platforma brzo detektuje i blokira mnoge od ovih lažnih profila, neprekidni priliv novih naloga koji kreira ProAPIs održava ovaj lanac podataka aktivnim. Ova kontinuirana borba ukazuje koliko je teško mrežama da se zaštite od upornih zlonamernih aktera koji koriste automatizovane sisteme.

LinkedIn Foto: Shutterstock

Visoka cena nelegalnog pristupa podacima

Navodno, ProAPIs je trećim stranama naplaćivao i do 15.000 dolara mesečno za pristup ukradenim LinkedIn podacima. Ova značajna suma ukazuje na dobro organizovanu i profitabilnu operaciju zasnovanu na eksploataciji ličnih informacija bez znanja i saglasnosti korisnika. Finansijski motiv iza ove aktivnosti izaziva dodatne zabrinutosti oko komercijalizacije ukradenih podataka.

LinkedIn upozorava da ovakva neovlašćena praksa prikupljanja podataka nije samo narušavanje poverenja korisnika, već i ozbiljna pretnja digitalnoj privatnosti u celini. Kompanija ističe da lični podaci i privatne interakcije nikada ne bi smeli biti roba za prodaju ili zloupotrebu.

Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija i rastuća pretnja privatnosti

Razvoj veštačke inteligencije doveo je do porasta firmi koje prikupljaju ogromne skupove podataka za treniranje algoritama ili razvoj komercijalnih usluga. Slučaj LinkedIna pokazuje kako se AI alati mogu zloupotrebiti za masovno prikupljanje ličnih informacija, često bez dovoljno nadzora ili regulacije.

Ova tužba je podsetnik da tehnološki napredak donosi nove rizike, naročito kada kompanije koriste automatizaciju da zaobiđu zaštitu privatnosti. Pravna akcija LinkedIna ima za cilj da postavi jasnu granicu: ovakve prakse neće biti tolerisane, a zaštita korisničkih podataka mora biti prioritet.

AI, veštačka inteligencija, alati Foto: Shutterstock

Obmana korisnika kroz zloupotrebu brenda

Pored krađe podataka, LinkedIn optužuje ProAPIs da je zloupotrebio LinkedInov logo u promociji svojih usluga. Ova lažna povezanost stvara pogrešan utisak da ProAPIs posluje uz odobrenje LinkedIna, što dodatno komplikuje etičke i pravne aspekte slučaja.

Time što se bavi tehničkim i reputacionim štetama koje je ProAPIs izazvao, LinkedIn šalje snažnu poruku o ozbiljnosti prekršaja. Tužba je deo šireg nastojanja platforme da održi poverenje korisnika i osigura da njihovi podaci budu zaštićeni od zloupotreba.