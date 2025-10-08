Slušaj vest

Google-ov pokušaj da zaustavi velike izmene na Play prodavnici dok traje žalbeni postupak u sporu sa Epic Games-om odbijen je od strane Vrhovnog suda. To znači da kompanija mora da ispuni sudsku zabranu i omogući alternativne načine plaćanja i spoljne linkove za preuzimanje aplikacija do 22. oktobra. Izvršni direktor Epic-a, Tim Sweeney, istakao je da će programeri uskoro imati zakonsko pravo da usmere korisnike na plaćanja van aplikacije, bez naknada ili dodatnih prepreka.

Ova odluka predstavlja važan trenutak u dugotrajnom sporu između Google-a i Epic-a, postavljajući jasan rok za promenu Google-ovih politika. Odbijanje zahteva takođe pokazuje stav Vrhovnog suda da podrži odluke nižih sudova, vršeći dodatni pritisak na Google da se pridržava novih pravila koja imaju za cilj povećanje konkurencije u distribuciji aplikacija.

Još jedna pobeda protiv Google-a

Tužba je započela kada je Epic Games optužio Google za nezakoniti monopol nad distribucijom aplikacija i sistemima plaćanja unutar aplikacija na Android uređajima. U decembru 2023. federalni porota je stao na stranu Epic-a, utvrdivši da su Google-ove politike štetne za programere. Uprkos naporima Google-a da poništi tu odluku, Apelacioni sud devete oblasti je u julu 2025. potvrdio presudu, jačajući Epic-ovu poziciju.

Sa odbijanjem Vrhovnog suda da odloži sprovođenje zabrane, Google je sada obavezan da programerima omogući veću slobodu u prikupljanju uplata i distribuciji svojih aplikacija. Ova odluka potvrđuje priznavanje sudova o konkurentskim nepovoljnim uslovima pod kojima su programeri radili zbog Google-ovih politika na Play prodavnici.

Mora da otvori ekosistem Play prodavnice

Do kraja oktobra, Google mora dozvoliti programerima da koriste načine plaćanja osim sopstvenog sistema, bez naplate dodatnih taksi. Takođe, mora omogućiti programerima da usmere korisnike na spoljne opcije za preuzimanje aplikacija, zaobilazeći ekskluzivnost Play prodavnice. Ovo predstavlja značajnu promenu u kontroli koju je Google do sada imao nad plaćanjima i distribucijom aplikacija.

Pored toga, Google više neće moći da sklapa ugovore sa operaterima i proizvođačima uređaja kojima se osigurava ekskluzivnost Google Play prodavnice i preinstalacija te prodavnice. Do jula 2026. moraće da omogući korisnicima da preuzimaju druge prodavnice unutar Google Play-a i da konkurentima omogući pristup katalogu aplikacija.

Zabrinutost zbog bezbednosti korisnika

Google tvrdi da Android već nudi najviše izbora korisnicima i programerima u poređenju sa drugim mobilnim operativnim sistemima. Međutim, kompanija upozorava da nove promene koje je naložio američki okružni sud mogu ugroziti sposobnost korisnika da bezbedno preuzimaju aplikacije. Portparol Google-a, Dan Džekson, rekao je za The Verge da je kompanija razočarana što zabrana nije odložena, ali da će nastaviti sa žalbom.

Ova izjava ističe Googleovu zabrinutost da bi ukidanje kontrole nad distribucijom i sistemima plaćanja moglo povećati rizike, uključujući bezbednosne propuste i narušavanje korisničkog iskustva. Stav kompanije odražava stalni izazov pronalaženja ravnoteže između otvorene konkurencije i zaštite bezbednosti korisnika u ekosistemu aplikacija.

Šta sledi u pravnoj borbi?

Google planira da podnese zvaničnu žalbu Vrhovnom sudu 27. oktobra, u nastojanju da ospori zabranu i postigne njeno poništenje. Do tada, kompanija mora da nastavi sa sprovođenjem potrebnih promena na Play prodavnici do roka 22. oktobra. Ovaj pravni spor ima velike posledice po celu industriju aplikacija i odnose moći između vlasnika platformi i programera.

Kako programeri, tako i korisnici pomno prate kako će ove promene uticati na Android ekosistem. Ovaj slučaj mogao bi postaviti važne pravne presedane o kontroli platformi, konkurenciji i izboru korisnika koji će se osećati daleko izvan granica Google-a i Epic Games-a.