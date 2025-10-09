Instagram menja pravila igre sa novim programom za kreatore pod nazivom „Rings“. Ova ekskluzivna inicijativa nagradiće samo 25 najboljih kreatora na platformi zlatnim prstenom i posebnom značkom na profilu. Za razliku od ranijih nagrada koje su uključivale novčane bonuse, ovaj put priznanje je simbolično, znak prestiža u sve oštrijoj borbi za pažnju na društvenim mrežama.

Pobednici će biti objavljeni 16. oktobra 2025. godine, a „Rings“ pokazuje novu Instagramovu posvećenost kvalitetu i kreativnosti, bez obzira na broj pratilaca. Kompanija se nada da će na ovaj način motivisati kreatore da se fokusiraju na originalnost i trud, čak i dok ukidaju prethodne modele nagrađivanja.

Foto: Shutterstock

"Zvezdani" žiri bira dobitnike

Za izbor dobitnika zadužen je žiri sa impresivnim imenima. Na čelu je izvršni direktor Instagrama, Adam Moseri, a članovi su i poznati filmski režiser Spajk Li, modna ikona Mark Džejkobs i tehnološki jutjuber Marques Brownlee, poznatiji kao MKBHD. Ovaj raznovrsni tim odražava želju Instagrama da prepozna kreativnost u različitim oblastima.

Njihov zadatak je da nagrade one koji pomeraju granice i pokazuju istinsku umetničku posvećenost. Ova selekcija šalje jasnu poruku da uspeh na Instagramu ne zavisi samo od broja pratilaca, već od kvalitetnog i značajnog sadržaja.

Foto: Profimedia

Bez novca - samo prestiž

Program „Rings“ predstavlja pomak u odnosu na prethodne podsticaje koji su podrazumevali finansijske nagrade. Nakon što je Instagram 2023. ukinuo Reels Play bonus, mnogi kreatori su ostali bez važnog izvora prihoda. „Rings“ ne donosi novčanu nagradu već retki i cenjeni znak priznanja.

Dobitnici će osim prstena moći da prilagode izgled svog profila, menjajući boju pozadine i stil „Like“ dugmeta. Ove opcije služe kao statusni simboli i način da kreatori dodatno istaknu svoj digitalni identitet, ali izostanak novca već izaziva polemike u zajednici.

Foto: Shutterstock

Izazovi pred kreatorima - Pad prihoda i sponzorstava

Pokretanje programa „Rings“ dolazi u trenutku kada su kreatori na Instagramu suočeni sa velikim izazovima. Tokom 2024. godine zabeležen je značajan pad u broju sponzorskih saradnji, čak do 52%, što otežava monetizaciju sadržaja. Odluka Instagrama da umesto finansijskih nagrada ponudi simbolične prstene smatra se rizičnom.

Iako je cilj da „Rings“ motiviše kroz priznanje i veću vidljivost, ostaje pitanje da li će simbolična nagrada biti dovoljna da podrži kreativnu zajednicu u budućnosti. Za mnoge kreatore odsustvo novčanih podsticaja predstavlja ozbiljan problem.

Instagram, novac, dolari Foto: Shutterstock

Hoće li “Rings” podstaći kreativnost?

Uprkos kritikama, Instagramov program „Rings“ ima za cilj da istakne kreatore koji ulažu trud i stvaraju jedinstven sadržaj, a ne samo one sa najvećim brojem pratilaca. Marques Brownlee ističe da je nagrada više namenjena „posebnoj vidljivosti“ i ohrabrenju za one koji se usuđuju da eksperimentišu.

Instagram aktivno traži nove modele kompenzacije, a „Rings“ bi mogao biti prvi korak u redefinisanju načina na koji digitalni kreatori bivaju nagrađeni. Da li će ova strategija stvoriti živopisniju kreativnu zajednicu ili odbiti one koji se oslanjaju na finansijske prihode, ostaje da se vidi u narednim mesecima.