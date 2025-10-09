Tesla je zvanično predstavila pristupačnije verzije svojih popularnih električnih vozila, Model 3 limuzine i Model Y SUV-a. Novi „Standard“ modeli počinju od 36.990 dolara za Model 3 i 39.990 dolara za Model Y, čime oba modela ponovo spadaju ispod psihološke granice od 40.000 dolara.

Iako su cene znatno niže, i dalje nisu dostigle nekada obećanih 35.000 dolara za Model 3, što je Tesla kratko nudila ranije. Ipak, novi cenovni prag čini ova vozila dostupnijim u sve konkurentnijem EV, električna vozila, tržištu.

Foto: Shutterstock

Kraj poreskih olakšica dodatno komplikuje kupovinu

Jedna od velikih promena za potrošače jeste ukidanje savezne poreske olakšice za EV u SAD. Od 30. septembra kupci više ne mogu da računaju na povraćaj od 7.500 dolara koji je ranije značajno ublažavao cenu električnih vozila.

Zbog toga, i pored niže osnovne cene, novi Standard modeli u suštini koštaju oko 2.000 dolara više nego prošlonedeljne verzije, tada još poznate kao „Premium“, koje su bile pokrivene tom poreskom olakšicom.

Foto: Printscreen X @elonmusk

Šta se gubi sa Standard modelima?

Kako bi spustio cene, Tesla je morao da ukloni određene funkcionalnosti. Standard modeli imaju samo zadnji pogon i ne dolaze sa Autopilotom niti Autosteer sistemom za asistenciju u vožnji.

Unutrašnjost je takođe pojednostavljena, samo prednja sedišta su grejana, ne postoji dodatni ekran za drugu red sedišta, a izbačen je i klasičan AM/FM radio. Ove promene predstavljaju odstupanje od uobičajenog, tehnološki bogatog Tesla iskustva.

Foto: Shutterstock

Domet ostaje snažna strana

Iako su Standard modeli pojednostavljeni, Tesla je zadržala konkurentan domet. I Model 3 i Model Y u Standard varijanti imaju procenjeni EPA domet od 321 milje, oko 517 km, sa punom baterijom.

To ih i dalje čini pogodnim za duža putovanja i svakodnevne potrebe, čak i uz manje funkcija. Domet ostaje ključna prednost za kupce koji žele solidan EV bez dodatne cene.

Foto: Shutterstock

Model Y Performance i dalje za zahtevnije kupce

Dok Tesla pojednostavljuje osnovne verzije, ne zaboravlja ni na zahtevnije korisnike. Prošle nedelje kompanija je predstavila unapređenu Performance verziju Modela Y.

Ova varijanta donosi poboljšane performanse, upravljivost i dodatne funkcije za one koji su spremni da plate više. Tesla time jasno cilja oba tržišna segmenta, kako one koji traže pristupačan EV, tako i one koji žele maksimalne performanse.