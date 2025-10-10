Novi potez Mete: Facebook i Instagram koriste AI za proveru uzrasta!
Meta, kompanija koja stoji iza Facebooka, Instagrama i Messengera, započinje novu fazu zaštite maloletnih korisnika, i to u velikom stilu. Njeni "teen profiles", koji su već bili aktivni na Instagramu, sada se uvode globalno i postaju obavezni na svim platformama za sve korisnike uzrasta od 13 do 17 godina.
U praksi to znači da će milioni tinejdžera širom sveta biti automatski prebačeni na specijalne naloge sa unapred podešenim bezbednosnim i privatnim opcijama. Ovo nije opcija, već novi standard koji menja pravila igre kako bi unapredio zaštitu najmlađih korisnika.
AI proverava, da li si stvarno tinejdžer?
Kako bi sprečila korisnike da lažiraju godine i zaobiđu bezbednosne filtere, Meta sada koristi veštačku inteligenciju. AI sistemi analiziraju ponašanje, obrasce korišćenja i druge signale kako bi detektovali da li korisnik laže o svojim godinama.
U slučaju sumnje, sistem automatski prebacuje korisnika na odgovarajući tip naloga. Meta tvrdi da je ovakav sistem precizniji i brži od manuelnih provera i da je ključan za sprečavanje zloupotreba i rizičnih situacija za decu na internetu.
Roditelji konačno dobijaju uvid i kontrolu
Uz nove naloge stižu i alati koji roditeljima omogućavaju znatno veći nadzor. Oni mogu proveriti koliko vremena dete provodi u aplikacijama, s kim komunicira i da li su uključeni svi sigurnosni filteri.
Posebno su pooštrene kontrole za mlađe tinejdžere između 13 i 15 godina. Njima će za svaku izmenu bezbednosnih podešavanja, kao što su poruke ili privatnost profila, biti potrebna eksplicitna dozvola roditelja.
Škole u SAD dobijaju direktnu liniju ka Instagramu
Meta širi i svoj program saradnje sa školama koji je do sada bio u ograničenoj pilot-fazi. Sada osnovne i srednje škole širom Sjedinjenih Država mogu direktno prijavljivati slučajeve digitalnog nasilja, uznemiravanja i drugih problema na Instagramu.
Cilj programa je da se omogući brža reakcija i lakši protok informacija između obrazovnih ustanova i kompanije, naročito kada je reč o situacijama koje zahtevaju hitnu intervenciju. Meta poručuje da je ovo korak ka odgovornijem pristupu digitalnoj bezbednosti dece.
Meta pod pritiskom, reforme dolaze kasno?
Iako ove promene deluju kao korak u pravom smeru, one dolaze u trenutku kada se Meta suočava sa brojnim tužbama i istragama vezanim za neadekvatnu zaštitu maloletnika u prošlosti. U Sjedinjenim Državama, kompanija se nalazi pod lupom regulatornih tela i tužilaca iz više saveznih država.
Kritičari poručuju da su ove mere zakasneli pokušaj kontrole štete. Ipak, kompanija ističe da konstantno razvija nove alate i da joj je bezbednost mladih korisnika, sada više nego ikada, apsolutni prioritet.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.