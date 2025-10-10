Slušaj vest

Meta, kompanija koja stoji iza Facebooka, Instagrama i Messengera, započinje novu fazu zaštite maloletnih korisnika, i to u velikom stilu. Njeni "teen profiles", koji su već bili aktivni na Instagramu, sada se uvode globalno i postaju obavezni na svim platformama za sve korisnike uzrasta od 13 do 17 godina.

U praksi to znači da će milioni tinejdžera širom sveta biti automatski prebačeni na specijalne naloge sa unapred podešenim bezbednosnim i privatnim opcijama. Ovo nije opcija, već novi standard koji menja pravila igre kako bi unapredio zaštitu najmlađih korisnika.

Foto: Shutterstock

AI proverava, da li si stvarno tinejdžer?

Kako bi sprečila korisnike da lažiraju godine i zaobiđu bezbednosne filtere, Meta sada koristi veštačku inteligenciju. AI sistemi analiziraju ponašanje, obrasce korišćenja i druge signale kako bi detektovali da li korisnik laže o svojim godinama.

U slučaju sumnje, sistem automatski prebacuje korisnika na odgovarajući tip naloga. Meta tvrdi da je ovakav sistem precizniji i brži od manuelnih provera i da je ključan za sprečavanje zloupotreba i rizičnih situacija za decu na internetu.

Foto: May James / Zuma Press / Profimedia

Roditelji konačno dobijaju uvid i kontrolu

Uz nove naloge stižu i alati koji roditeljima omogućavaju znatno veći nadzor. Oni mogu proveriti koliko vremena dete provodi u aplikacijama, s kim komunicira i da li su uključeni svi sigurnosni filteri.

Posebno su pooštrene kontrole za mlađe tinejdžere između 13 i 15 godina. Njima će za svaku izmenu bezbednosnih podešavanja, kao što su poruke ili privatnost profila, biti potrebna eksplicitna dozvola roditelja.

Foto: Shutterstock

Škole u SAD dobijaju direktnu liniju ka Instagramu

Meta širi i svoj program saradnje sa školama koji je do sada bio u ograničenoj pilot-fazi. Sada osnovne i srednje škole širom Sjedinjenih Država mogu direktno prijavljivati slučajeve digitalnog nasilja, uznemiravanja i drugih problema na Instagramu.

Cilj programa je da se omogući brža reakcija i lakši protok informacija između obrazovnih ustanova i kompanije, naročito kada je reč o situacijama koje zahtevaju hitnu intervenciju. Meta poručuje da je ovo korak ka odgovornijem pristupu digitalnoj bezbednosti dece.

Foto: Shutterstock

Meta pod pritiskom, reforme dolaze kasno?

Iako ove promene deluju kao korak u pravom smeru, one dolaze u trenutku kada se Meta suočava sa brojnim tužbama i istragama vezanim za neadekvatnu zaštitu maloletnika u prošlosti. U Sjedinjenim Državama, kompanija se nalazi pod lupom regulatornih tela i tužilaca iz više saveznih država.

Kritičari poručuju da su ove mere zakasneli pokušaj kontrole štete. Ipak, kompanija ističe da konstantno razvija nove alate i da joj je bezbednost mladih korisnika, sada više nego ikada, apsolutni prioritet.