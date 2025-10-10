Slušaj vest

Sve veći broj korisnika Android uređaja suočava se sa apsurdnom situacijom, aplikacije koje su platili jednostavno prestaju da rade. I ne, nije problem u aplikacijama, već u samom sistemu za naplatu koji koristi Google Play.

Problem se javlja čak i kada korisnik ima dovoljno sredstava na računu. Googleov sistem iz nekog razloga ne uspeva da izvrši naplatu i automatski ukida pretplatu, ostavljajući korisnike bez pristupa servisima koje svakodnevno koriste, često u poslu, učenju ili zdravlju.

Foto: Shutterstock

Google Play podbacuje, Apple drži stabilnost

Prema podacima kompanije RevenueCat, čak 28,2% otkazanih pretplata na Android platformi nastaje zbog greške u naplati. Kod Apple korisnika taj broj je skoro upola manji, svega 15,1%. To znači da korisnici Androida duplo češće ostaju bez plaćene usluge, i to ne svojom krivicom.

Ovo ne samo da narušava korisničko poverenje, već pravi probleme i samim aplikacijama koje zavise od pretplata za prihod. Kada sistem zakaže, gube i korisnici i developeri, a Google, čini se, još uvek nema rešenje.

Foto: Shutterstock

Ozbiljan problem za svakodnevni život

Mnogi korisnici oslanjaju se na aplikacije za posao, komunikaciju, fitnes ili finansije. Gubitak pristupa, čak i na nekoliko dana, može izazvati stvarne posledice, kašnjenja, propuste i frustraciju. Posebno je frustrirajuće kada korisnik mora da kontaktira podršku i čeka danima da se problem reši.

Za razliku od Apple-a, čiji sistem obrađuje uplate znatno pouzdanije, Google Play očigledno ima hronični problem sa naplatom. I iako se o tome ne priča često, podaci pokazuju da se ova situacija već duže vreme ne rešava.

Foto: Shutterstock

Korisnici otkazuju pretplate već u prvom mesecu

Zanimljiv podatak iz RevenueCat izveštaja pokazuje da skoro 30% korisnika otkazuje godišnju pretplatu već tokom prvog meseca. To ukazuje na to da korisnici brzo procenjuju vrednost aplikacije, a problemi sa naplatom dodatno ubrzavaju odluku da se pretplata prekine.

S druge strane, oni koji ostanu duže najčešće biraju godišnje planove. Aplikacije sa povoljnijim cenama zadržavaju oko 36% korisnika nakon godinu dana, dok mesečne pretplate, naročito skuplje, imaju znatno slabiju stopu zadržavanja, svega 6,7%.

Foto: Shutterstock

Probne verzije privlače i zadržavaju korisnike

Apple se pokazao kao daleko efikasniji kada je reč o pretvaranju besplatnih korisnika u pretplatnike. Čak 82% korisnika koji preuzmu aplikaciju sa besplatnom probom aktiviraju je istog dana, što znači da je prvi utisak ključan.

Aplikacije koje ne ponude besplatnu probu odmah gube ogromnu priliku za konverziju. I dok Google Play pokušava da ispegla tehničke probleme, Apple već uveliko koristi psihologiju korisnika i podatke kako bi maksimizovao prihode i korisničko zadovoljstvo.