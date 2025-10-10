Slušaj vest

Nemačka policija će, prema novom zakonskom predlogu, dobiti ovlašćenje da obara dronove, u cilju povećanja bezbednosti nakon niza incidenata sa neidentifikovanim letelicama širom Evrope.

Poslednjih nedelja, nepoznati dronovi, čiji vlasnici nisu utvrđeni, izazvali su prekide u vazdušnom saobraćaju širom kontinenta. Primećeni su iznad bolnica, kanala, fabrika oružja i drugih objekata od kritične važnosti u Nemačkoj.

"Neutralisati ih što brže"

U sredu je nemačka vlada usvojila nacrt zakona koji policiji daje ovlašćenje da obori dronove koji predstavljaju neposrednu pretnju. Zakon sada čeka odobrenje parlamenta.

Kancelar Fridrih Merc izjavio je na društvenim mrežama da je cilj ovog zakona povećanje bezbednosti građana:

- Incidenti sa dronovima ugrožavaju našu sigurnost. To nećemo dozvoliti. Ojačaćemo ovlašćenja savezne policije kako bi dronovi mogli biti otkriveni i neutralisani brže nego do sada.

Nacrt zakona donet je ubrzanim postupkom nakon niza incidenata, uključujući i pojavu drona iznad aerodroma u Minhenu prošlog četvrtka, zbog čega je otkazano više desetina letova, a hiljade putnika ostalo je blokirano.

Poreklo dronova još nije utvrđeno. Vlasti navode da nisu bili naoružani i da su korišćeni za nadzor. Kancelar Merc je izrazio uverenje da Rusija stoji iza tog i sličnih incidenata.

Nisu jedini

Ukoliko bude usvojen, zakon će Nemačku svrstati među zemlje kao što su Francuska, Velika Britanija, Rumunija i Litvanija, koje su već proširile ovlašćenja svojih bezbednosnih službi da obaraju dronove koji se nezakonito nalaze u njihovom vazdušnom prostoru.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt najavio je formiranje specijalne jedinice za borbu protiv dronova u okviru savezne policije. Jedinica će redovno sarađivati sa Ukrajinom i Izraelom, državama koje imaju veliko iskustvo u korišćenju napredne dron tehnologije.

Dobrindt je objasnio da će novi zakon jasno definisati nadležnosti – policija će biti ovlašćena da se bavi manjim dronovima koji lete na visini drveća, dok će se vojska baviti većim i snažnijim letelicama.