Direktor kompanije Nvidia, Džensen Huang, izjavio je da žali što nije više investirao u xAI, startap za veštačku inteligenciju koji je osnovao Elon Mask, nazvavši ga jednom od retkih prilika za koje se kaje što ih nije bolje iskoristio.

Huang je govorio u intervjuu za CNBC, gde je komentarisao izveštaje da Nvidia učestvuje u finansiranju poslednje runde ulaganja u xAI. Na pitanje da li takvi aranžmani predstavljaju „cirkularno finansiranje“, situaciju u kojoj Nvidia ulaže u AI startape koji potom kupuju njene čipove", Huang je odgovorio:

- Veoma sam uzbuđen zbog prilike za finansiranje koju oni sada nude. Jedino što žalim u vezi sa xAI, već smo investitori, jeste što mu nisam dao više novca.

Foto: Shutterstock

Huang je pohvalio Maskov poslovni instinkt i sposobnost da stvara transformativne kompanije, ističući da su projekti poput Tesle i SpaceX-a dokaz njegove vizionarske prirode.

- Skoro u svemu što Elon radi, želite i vi da budete deo toga - rekao je Huang.

Nova generacija AI firmi

Huang je opisao xAI kao deo nove generacije AI firmi, zajedno sa OpenAI i Anthropic, koje menjaju način na koji funkcioniše računarska industrija dok modeli postaju sve sposobniji i komercijalno održiviji.

- Godinama su generisali tokene uz gubitak - rekao je.

- Ali u poslednjih nekoliko meseci postalo je jasno da tehnologija sada ume da rezonuje, istražuje, koristi alate - zapravo je korisna. Tokeni sada donose profit.

Foto: EPA/Aaron Schwartz Pool

"AI nije novi dot-kom balon"

Šef Nvidie odbacio je poređenja između sadašnjeg buma veštačke inteligencije i dot-kom ere s početka 2000-ih, navodeći da je AI investicioni talas zasnovan na realnoj, bilionskoj potražnji.

- Tada su sve internet kompanije zajedno vredele možda 30 ili 40 milijardi dolara, rekao je Huang. „Ako sada pogledate hiperskalere, to je oko 2,5 biliona dolara biznisa koji već funkcioniše.

Foto: Shutterstock

Dodao je da prelazak sa računanja zasnovanog na CPU procesorima na generativnu AI snagu GPU sistema tek počinje i da je to „višebilionski projekat izgradnje infrastrukture“ koji Nvidia aktivno podržava.

AI kao svakodnevni alat

Huang je istakao da Nvidia već koristi veštačku inteligenciju unutar svojih timova: