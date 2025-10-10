Slušaj vest

Ova suma predstavlja rekordan iznos za hakerske grupe povezane sa režimom, a procenjuje se da ukradena sredstva sada čine oko 13% bruto domaćeg proizvoda (BDP) Severne Koreje, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija.

Fokus na pojedince sa visokim bogatstvom

Poslednjih godina, severnokorejske hakerske grupe kao što je Lazarus Group bile su poznate po napadima na kripto berze i kompanije, ciljajući velike količine digitalnih tokena. Međutim, istraživači sada upozoravaju da su bogati pojedinci sve češće mete, jer često nemaju snažne bezbednosne mere koje koriste korporacije.

Prema zapadnim bezbednosnim agencijama, sredstva prikupljena kroz ove napade koriste se za finansiranje nuklearnog programa i razvoja raketne tehnologije u Severnoj Koreji.

Foto: Shutterstock

Stvarna cifra verovatno još veća

Dr Tom Robinson, glavni naučnik u Ellipticu, ističe da napadi na pojedince često ostaju neprijavljeni, što znači da bi stvarni iznos ukradenih sredstava mogao biti znatno veći.

- Mnogi slučajevi nikada ne budu prijavljeni, a povezivanje sajber krađa sa Severnom Korejom nije egzaktna nauka - rekao je Robinson.

Pratnja tragova na blokčejnu

Istraživačke firme poput Elliptic i Chainalysis prate kretanje ukradenih sredstava pomoću javno dostupnih podataka na blokčejnu, gde su zabeležene sve transakcije u kriptovalutama poput Bitcoina i Ethereuma. Tokom godina, istraživači su uočili prepoznatljive obrasce i alate koje severnokorejski hakeri redovno koriste.

Elliptic procenjuje da ukupna poznata vrednost kripto imovine ukradene od strane severnokorejskog režima sada premašuje 6 milijardi dolara.

Foto: Shutterstock

Najveći hakerski napadi 2025. godine

Najveća krađa u 2025. dogodila se u februaru, kada je sa kripto berze ByBit ukradeno čak 1,4 milijarde dolara.

Pored toga, Elliptic je Severnoj Koreji pripisao više od 30 drugih napada ove godine, uključujući:

WOO X (jul 2025) – 14 miliona dolara ukradeno od 9 korisnika,

Seedify – 1,2 miliona dolara u digitalnim tokenima.

Neki od napada, u kojima su učestvovali pojedinci i neimenovane organizacije, rezultovali su gubicima od desetina, pa čak i stotina miliona dolara. Najveća krađa od jednog pojedinca ove godine iznosila je 100 miliona dolara.

Sve sofisticiraniji sistem finansiranja režima

Ova godina već je nadmašila dosadašnji rekord Severne Koreje iz 2022. godine, kada je ukradeno ukupno oko 1,35 milijardi dolara u kriptovalutama.

Pored sajber kriminala, režim je sve češće optuživan da sprovodi mrežu lažnih IT radnika širom sveta, kako bi generisao dodatne prihode i zaobišao međunarodne sankcije.