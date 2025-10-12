Ovi razgovori na Facebook-u i WhatsApp-u su odjednom manje tajni: Kompanija ih prikuplja
Kompanija Meta uskoro će koristiti ono što korisnici govore njenom veštačkom inteligentnom chatbotu kako bi im prikazivala još personalizovanije oglase. Promene će zvanično stupiti na snagu 16. decembra, a korisnici će o njima biti obavešteni već naredne nedelje.
Meta već koristi podatke o objavama, lajkovima i vezama korisnika na svojim platformama kao što su Facebook i Instagram da bi prikazivala ciljane reklame. Sada će toj listi dodati i informacije iz razgovora sa Meta AI. Na primer, ako neko priča o planiranju putovanja, kupovini opreme za planinarenje ili rešavanju nekog problema, ti podaci mogu uticati na oglase koje će videti.
Kompanija navodi da će ovi podaci pomoći i u određivanju sadržaja koji korisnici vide. Ako neko razgovara sa chatbotom o planinarenju, Meta će mu prikazivati više objava i reklama povezanih s tom temom. Ipak, promene otvaraju pitanje privatnosti, posebno kod razgovora o ličnim stvarima poput odnosa ili zdravlja.
- Kao i kod drugih personalizovanih usluga, oglase i sadržaj prilagođavamo na osnovu aktivnosti korisnika, tako da njihovo iskustvo postaje relevantnije - navodi Meta u zvaničnom blogu.
Meta AI trenutno ima oko milijardu mesečnih korisnika i dostupan je putem Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i posebne aplikacije. Samo u poslednjem kvartalu, Meta je ostvarila 46,5 milijardi dolara prihoda od reklama, što je rast od preko 21 odsto u odnosu na prošlu godinu.
Korisnici će i dalje moći da podešavaju svoje ad preferences opcije i biraju teme koje žele ili ne žele da im se prikazuju. Meta ističe da neće koristiti razgovore o religiji, politici, seksualnoj orijentaciji, zdravlju ili sličnim osetljivim temama za ciljano oglašavanje.
Nakon ranijih kritika zbog slučajeva kada su privatni razgovori korisnika sa AI-jem postali javni, Meta je uvela upozorenja i novi feed nazvan Vibes, koji prikazuje beskonačan niz AI-generisanih video sadržaja.