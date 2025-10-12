Slušaj vest

Kompanija Meta uskoro će koristiti ono što korisnici govore njenom veštačkom inteligentnom chatbotu kako bi im prikazivala još personalizovanije oglase. Promene će zvanično stupiti na snagu 16. decembra, a korisnici će o njima biti obavešteni već naredne nedelje.

Meta već koristi podatke o objavama, lajkovima i vezama korisnika na svojim platformama kao što su Facebook i Instagram da bi prikazivala ciljane reklame. Sada će toj listi dodati i informacije iz razgovora sa Meta AI. Na primer, ako neko priča o planiranju putovanja, kupovini opreme za planinarenje ili rešavanju nekog problema, ti podaci mogu uticati na oglase koje će videti.

Foto: Shutterstock

Kompanija navodi da će ovi podaci pomoći i u određivanju sadržaja koji korisnici vide. Ako neko razgovara sa chatbotom o planinarenju, Meta će mu prikazivati više objava i reklama povezanih s tom temom. Ipak, promene otvaraju pitanje privatnosti, posebno kod razgovora o ličnim stvarima poput odnosa ili zdravlja.

- Kao i kod drugih personalizovanih usluga, oglase i sadržaj prilagođavamo na osnovu aktivnosti korisnika, tako da njihovo iskustvo postaje relevantnije - navodi Meta u zvaničnom blogu.

Meta AI trenutno ima oko milijardu mesečnih korisnika i dostupan je putem Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i posebne aplikacije. Samo u poslednjem kvartalu, Meta je ostvarila 46,5 milijardi dolara prihoda od reklama, što je rast od preko 21 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Foto: Shutterstock

Korisnici će i dalje moći da podešavaju svoje ad preferences opcije i biraju teme koje žele ili ne žele da im se prikazuju. Meta ističe da neće koristiti razgovore o religiji, politici, seksualnoj orijentaciji, zdravlju ili sličnim osetljivim temama za ciljano oglašavanje.