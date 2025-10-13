Slušaj vest

Korisnici Instagrama u poslednjih nekoliko dana uznemireni su zbog ozbiljnog bezbednosnog propusta koji je omogućio da privatne beleške namenjene samo „Bliskim prijateljima“ postanu dostupne znatno širem krugu ljudi. Ono što je trebalo da bude ekskluzivan način deljenja kratkih, privremenih poruka pretvorilo se u noćnu moru privatnosti, jer i potpuni stranci sada mogu da pristupe ličnom sadržaju i da na njega odgovaraju.

Beleške na Instagramu su kratke objave koje nestaju nakon 24 sata i pojavljuju se iznad profilnih fotografija kao brzi update. Opcija „Bliski prijatelji“ omogućava korisnicima da kontrolišu ko vidi njihove priče i beleške, teoretski ograničavajući ovaj intimni sadržaj na poverljiv krug. Međutim, ovaj novi bag potpuno je narušio tu privatnost.

Kako je lista „Bliskih prijatelja“ izgubila privatnost

Opcija „Bliski prijatelji“ treba da pruži korisnicima sigurnost tako što im omogućava da pažljivo biraju mali krug pratilaca za deljenje ličnijih objava. Korisnici nisu obavešteni kada ih neko doda ili ukloni sa ove liste, ali zeleni krug oko profilne fotografije signalizira da je sadržaj namenjen samo toj odabranoj grupi.

Sada, zahvaljujući bugu koji su otkrili korisnici na Redditu i drugim forumima, čak i osobe van ovog kruga mogu da vide i odgovaraju na beleške koje su trebale biti privatne. Ovo izlaže lične razgovore i misli neželjenim očima, postavljajući ozbiljna pitanja o pouzdanosti Instagramovih alata za privatnost.

Reakcije korisnika otkrivaju ozbiljnost problema

Odgovor Instagram zajednice bio je brz i glasan. Jedan korisnik na Redditu je napisao: „Da nisam primetio i brzo reagovao, ovaj propust mogao je da mi uništi život.“ Drugi zabrinuti korisnik je podelio: „Objavila sam belešku o osobi koja nije na mojoj listi Bliskih prijatelja, i ta osoba mi je zapravo odgovorila!“

Ovi komentari jasno pokazuju koliko je bag uznemirio mnoge korisnike, izazivajući strahove da osetljive informacije mogu da procure bez ikakvog upozorenja. Poverenje u Instagramovu sposobnost da zaštiti privatni sadržaj sada je ozbiljno poljuljano.

Instagramova tišina dodatno frustrira korisnike

Uprkos sve većem broju prijava i zabrinutosti, Instagram još nije dao zvaničan komentar u vezi sa ovim bezbednosnim propustom. Ova tišina dodatno povećava neizvesnost, ostavljajući korisnike da nagađaju koliko je široka izloženost i koje korake, ako ih ima, platforma preduzima da reši problem.

Bez jasne komunikacije, zajednica ostaje u nedoumici da li su i druge privatne funkcije ranjive. Ovaj incident naglašava kontinuirane izazove sa kojima se društvene mreže suočavaju u balansiranju između novih funkcionalnosti i zaštite privatnosti korisnika.

Zabrinjavajuće za Instagramovu reputaciju privatnosti

Ovo nije prvi put da su Instagramove mere privatnosti dovedene u pitanje. Ranije ove godine, lansiranje funkcije Maps izazvalo je negodovanje jer su mnogi korisnici otkrili da im se lokacije dele javno bez izričitog pristanka. Taj slučaj je takođe izazvao buru nezadovoljstva i zabrinutosti oko zaštite podataka.

Ovi propusti ukazuju na obrazac ranjivosti u pogledu privatnosti koje Instagram mora hitno da reši. Za milione ljudi koji se oslanjaju na ovu platformu da bezbedno komuniciraju sa prijateljima i porodicom, ove situacije predstavljaju snažan podsetnik da se privatnost na internetu nikada ne sme uzimati zdravo za gotovo.