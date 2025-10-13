Slušaj vest

Facebook je odlučio da ozbiljno prodrma način na koji funkcionišu Reels videi. Umesto haotičnih, nasumičnih klipova koji često nemaju veze sa interesovanjima korisnika, nova pravila igre fokusiraju se na relevantnost i svežinu sadržaja.

Korisnici će sada češće viđati video snimke koji su postavljeni tog istog dana, čak 50% više nego ranije. Meta je odlučila da da prednost vremenski aktuelnim objavama jer su interna testiranja pokazala da to značajno povećava pažnju i angažovanost korisnika.

Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija preuzima ulogu urednika

Još jedna važna novina je unapređena pretraga zasnovana na veštačkoj inteligenciji. Facebook sada koristi AI kako bi bolje razumeo korisnička interesovanja i na osnovu toga predlagao sadržaje, vrlo slično onome što TikTok već radi sa velikim uspehom.

Sistem koristi podatke o vašem ponašanju na mreži, kao što su lajkovi, zadržavanje na videima i interakcije, da bi ponudio teme i klipove koji vas verovatno zanimaju. Cilj je da pretraga postane gotovo nepotrebna jer će sadržaj sam dolaziti do vas.

Foto: May James / Zuma Press / Profimedia

Porast gledanosti od 20% u poslednjih godinu dana

Reels je postao jedan od najvažnijih formata na Facebooku. U poređenju sa prošlom godinom, vreme koje korisnici provode gledajući video sadržaj na ovoj platformi skočilo je za čak 20%. To jasno pokazuje da Meta ne ulaže slučajno u ovaj segment.

Kompanija vidi kratke video klipove kao ključnu tačku zadržavanja korisnika, a novi algoritmi služe upravo tome da povećaju relevantnost i zadrže pažnju što duže. Personalizacija nije više opcija već standard.

Foto: Shutterstock

Facebook uvodi „balone“ za povezivanje

Jedna od najinteresantnijih funkcionalnosti je uvođenje vizuelnih elemenata koji ističu prijateljsku povezanost. Na Reels videima koje su lajkovali vaši prijatelji pojaviće se njihove profilne slike u donjem levom uglu, takozvani "friend bubbles".

Klik na te oznake otvara mogućnost da odmah započnete privatni razgovor sa prijateljem o videu koji ste upravo pogledali. Ova funkcija vraća fokus na socijalni aspekt platforme koji je, prema rečima iz kompanije, deo povratka korenima Facebooka.

Foto: Shutterstock

Korisnik odlučuje šta mu se prikazuje

Meta je potvrdila da njen algoritam ne pravi razliku između sadržaja koji je kreirala veštačka inteligencija i onog koji je napravio čovek, dokle god korisnik pokazuje interesovanje. Ipak, sistem sada mnogo ozbiljnije shvata kada korisnik označi da mu nešto nije zanimljivo.

Negativna interakcija ima veću težinu od pozitivne, što znači da će Facebook mnogo brže prestati da vam prikazuje slične sadržaje ako ih ignorišete ili označite kao nepoželjne. Iz kompanije poručuju da bez obzira na AI trendove, autentičnost i kreativnost ostaju najvažniji faktori za dobar sadržaj.