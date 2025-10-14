Slušaj vest

Google je upravo napravio veliki korak u svetu veštačke inteligencije proširujući svoj Nano Banana AI model iz popularne Gemini aplikacije na pretragu i Google Lens. Ovo znači da korisnici sada mogu ne samo da pretražuju, već i da generišu i uređuju slike direktno unutar poznatih Google alata. Nova funkcija se prvo pojavljuje na Android uređajima u SAD-u kroz AI Mode Search Lab i donosi potpuno novi „Create“ tab namenjen za selfije i kreiranje slika putem opisa.

Ova integracija predstavlja ozbiljan potez Google-a ka objedinjavanju svojih AI mogućnosti, pružajući korisnicima moćne alate za kreativnost i personalizaciju slika bez potrebe da izlaze iz Google ekosistema. Time se Nano Banana model pozicionira kao jedan od najdostupnijih i najpraktičnijih alata za generisanje i uređivanje vizuala.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše nova opcija „Create Images“

Unutar AI Mode-a u Google pretrazi, korisnici će sada primetiti novu ikonicu „plus“ u donjem levom uglu polja za unos, koja otvara nove mogućnosti za kreaciju slika. Umesto dosadašnjeg prikaza sa karuselom predloženih promptova, sada je tu pregledniji prikaz sa opcijama za galeriju, kameru i pravljenje slika iz nule. Ovo korisnicima omogućava da lako započnu kreativni proces.

Kada se izabere opcija za kreiranje slika, polje za unos menja se u „Opisuj svoju sliku“, pozivajući korisnike da ili generišu nove vizuale na osnovu teksta ili da učitaju postojeće fotografije za AI uređivanje. Nakon završetka, slike mogu biti sačuvane ili podeljene, a svaka nosi suptilni Gemini znak kao deo Google brenda, koji potvrđuje autentičnost AI nastanka.

Foto: Shutterstock

Nova era za Google Lens

Google Lens je dobio važnu nadogradnju sa uvođenjem novog taba „Create“, koji omogućava korisnicima da direktno kreiraju slike i selfije pomoću AI alata. Za razliku od dosadašnjih filtera, ovaj tab se otvara direktno na prednju kameru, što ga čini idealnim za brzo i jednostavno pravljenje fotografija koje se mogu odmah dalje obrađivati.

Pored toga, interfejs je prilagođen tako da više filtera može biti prikazano paralelno, što daje veću slobodu korisnicima da eksperimentišu sa različitim stilovima i efektima. Nakon pravljenja slike, korisnik ulazi u AI Mode gde može detaljnije opisati kako želi da transformiše svoj snimak, čineći proces interaktivnim i zabavnim.

Foto: Shutterstock

Postepeno širenje funkcionalnosti

Nova funkcija Nano Banana modela trenutno se uvodi na Android platformi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali samo za korisnike koji su deo AI Mode Search Lab programa. Ovo omogućava Google-u da prati performanse i reakcije korisnika pre nego što funkcionalnost proširi na veći broj tržišta i uređaja.

Google je najavio da je cilj ovog ažuriranja da se kreira jedinstvena i objedinjena AI platforma koja će u budućnosti biti dostupna širom sveta i na više jezika. Ovo bi trebalo da korisnicima omogući još veće mogućnosti za kreativnost i rad sa slikama, bez obzira na uređaj ili lokaciju.

Foto: Shutterstock

Zašto je Nano Banana važan za budućnost

Nano Banana model se izdvaja po tome što kombinuje zabavan pristup i visok kvalitet generisanja slika, što je donelo novu dimenziju AI tehnologiji u Google ekosistem. Integracijom u ključne aplikacije kao što su Search i Lens, Google olakšava pristup sofisticiranim alatima širokoj publici, što može promeniti način na koji ljudi kreiraju i dele vizuelni sadržaj.

Ovaj korak takođe ukazuje na buduću strategiju Google-a da razvija i povezuje svoje AI alate, čineći ih dostupnijim i intuitivnijim. Sa modelom koji ne samo da generiše slike već i omogućava njihovu brzu i jednostavnu obradu, Google je na putu da postane vodeći igrač u polju generativne veštačke inteligencije.