Maskova društvena mreža X napravila je veliki korak u borbi protiv spama, uklonivši čak 1,7 miliona botova koji su zatrpavali odgovore nerelevantnim i spamerskim sadržajem. Ovaj potez, potvrđen od strane šefa proizvoda Nikite Biera, ima za cilj da značajno unapredi kvalitet komunikacije na platformi i pruži korisnicima čistiju i prijatniju interakciju.

U narednim danima korisnici bi trebalo da primete prve promene, dok će se sledeća faza borbe protiv spama fokusirati na direktne poruke (DM), koje su često meta neželjenih i automatizovanih spam napada.

Foto: Shutterstock

Automatizacija u borbi protiv lažnih naloga

X koristi savremene alate zasnovane na automatizaciji i analizi ponašanja kako bi identifikovao i uklonio sumnjive naloge. Iako kompanija nije iznela tačne detalje o procesu detekcije, jasno je da je ovaj sistem postao ključni deo održavanja bezbednosti i integriteta platforme.

Ova masovna akcija predstavlja jednu od najopsežnijih čistki od kako je Ilon Mask preuzeo kontrolu nad X-om, a ide u prilog kritičarima koji su upozoravali na rast lažnih naloga i spam botova koji kvare korisničko iskustvo.

Foto: Shutterstock

Nove funkcije za linkove obećavaju

Nikita Bier je najavio da će X uskoro testirati novi pristup deljenju linkova, koji bi trebalo da omogući jednaku vidljivost svih objava sa linkovima na vremenskoj liniji. Cilj je da se korisnici zadrže duže na platformi i da se poveća angažovanje bez obzira na to odakle dolazi sadržaj.

Ovaj potez dolazi nakon prethodnih naznaka da bi X mogao promeniti način na koji se eksterni linkovi prikazuju, što može doneti značajne promene u izgledu i algoritamskoj obradi postova. Očekuje se da će ove promene doprineti većem angažovanju korisnika i kvalitetnijem prikazu sadržaja.

Android aplikacija beleži rekordan rast

Pored čišćenja botova, Bier je istakao i značajan porast u broju preuzimanja X aplikacije na Android uređajima. Opisao je prethodnu nedelju kao jednu od „najboljih u istoriji“ po ovom pitanju, što ukazuje na povećanu popularnost platforme među korisnicima širom sveta.

Ovaj rast prati i ambiciozan plan kompanije da potpuno prepravi Android aplikaciju iz temelja, sa ciljem da poboljša performanse i funkcionalnost, kako bi korisničko iskustvo bilo još bolje i intuitivnije.

Foto: Shutterstock

Traže se vrhunski Android inženjeri

Da bi ostvarila ove planove, kompanija aktivno zapošljava nove Android inženjere, pozivajući najtalentovanije stručnjake iz celog sveta da se pridruže timu u Palo Altu. Nikita Bier lično je pozvao zainteresovane da mu se jave putem direktnih poruka.

Ovaj poziv pokazuje koliko je X ozbiljan u svojoj nameri da podigne aplikaciju na novi nivo, istovremeno gradeći zajednicu inženjera koja će podržati inovacije i rast platforme. Kompanija želi da okupljanjem vrhunskih stručnjaka ubrza razvoj i ostane konkurentna na tržištu društvenih mreža.