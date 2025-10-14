Slušaj vest

Google je najavio novu funkciju za svoj Chrome pregledač koja će automatski gasiti dozvole za obaveštenja sa sajtova koje korisnici nisu posećivali duže vreme. Cilj je jasan, smanjenje digitalnog "šuma" i stvaranje čistijeg, fokusiranijeg internet okruženja.

Korisnici su poslednjih godina zatrpani zahtevima za obaveštenja, od vesti i popusta do potpuno nerelevantnih ponuda. Google sada uvodi mehanizam koji će pametno prepoznati koje dozvole više nisu potrebne i ukloniti ih bez korisničke intervencije.

Foto: Shutterstock

Manje od 1% notifikacija dobija pažnju

Arčit Agarval, menadžer proizvoda u Google-u, objašnjava da je samo mali deo notifikacija zaista koristan. Statistika pokazuje da manje od 1% obaveštenja izazove bilo kakvu interakciju korisnika, ostalo se gubi u masi.

Ova informacija bila je ključna za donošenje odluke da Chrome preuzme inicijativu i automatski utiša one sajtove koji neumorno šalju poruke, a pri tom nemaju nikakav odziv. Efekat je više fokusa, manje prekida i znatno prijatnije iskustvo surfovanja.

Foto: Shutterstock

Automatsko gašenje, bez panike, sve je pod kontrolom

Nova funkcija biće dostupna u Chrome pregledaču kako na desktopu, tako i na Android uređajima. Kada Chrome ukloni dozvolu za obaveštenja, korisnik će biti obavešten o toj promeni.

Ako neko želi da ponovo prima notifikacije sa određenog sajta, to može lako da uradi putem alata Safety Check ili jednostavno ponovnim otvaranjem tog sajta i prihvatanjem notifikacija. Sve je dizajnirano tako da korisnik ostaje u kontroli.

Foto: Shutterstock

Pametna tišina, ali ne za sve

Google je jasno naglasio da ova funkcija neće uticati na sve sajtove jednako. Fokus je na onim izvorima koji šalju veliki broj obaveštenja, ali imaju nisku stopu angažovanja korisnika, dakle spam notifikacije padaju prve.

S druge strane, sajtovi koji šalju korisne, retke i ciljane notifikacije i dalje će zadržati dozvole. Chrome uči iz ponašanja korisnika i prilagođava se njihovim navikama, a ne donosi odluke napamet.

Foto: Shutterstock

Šira strategija, više privatnosti, manje smetnji

Ova novina deo je šire Google strategije da poveća nivo privatnosti i ponudi korisnicima više kontrole nad digitalnim okruženjem. Još od septembra 2024, Chrome omogućava privremene dozvole koje se gase zatvaranjem sajta.

Takođe, Google je već ranije u Chromium motor ugradio zaštitu kojom se pregledač više ne pokreće sa administratorskim privilegijama na Windows uređajima, čime dodatno jača bezbednost. Sve to ukazuje na novu eru u kojoj tišina i sigurnost imaju prednost nad invazivnim funkcijama.