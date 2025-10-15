Slušaj vest

Kada je Ilon Mask 2023. godine najavio da će Tesla godišnje prodavati između 250.000 i 500.000 Cybertruckova, mnogi su verovali da je pred nama novo poglavlje u industriji električnih vozila. Mask je tvrdio da će ovaj futuristički pikap "ići kao alva" čim kompanija uđe u puni proizvodni ritam.

Dve godine kasnije stvarnost je sasvim drugačija. Tesla nije ni blizu tih cifara, zapravo, tokom cele 2025. godine nije prodato ni 20.000 vozila. Ovaj jaz između obećanja i stvarnog učinka još jednom potvrđuje Maskovo preterano samopouzdanje i nesposobnost da isporuči ono što obeća.

Foto: Shutterstock

Prodaje sam sebi da bi spasio brojke

Kako bi prikrio slabe prodajne rezultate, Mask je pribegao neuobičajenoj taktici i počeo da prodaje Cybertruckove sopstvenim kompanijama. Prema izveštaju portala Electrek, stotine kamioneta isporučene su kompaniji SpaceX, a očekuje se da će ih biti još na hiljade.

Takođe, vozila su viđena i ispred kancelarija njegove AI firme xAI, što dodatno potvrđuje da se veliki deo "prodaje" zapravo odvija unutar njegovog poslovnog carstva. Ovaj manevar više liči na vešto ulepšavanje statistike nego na istinski tržišni uspeh.

Foto: Shutterstock

Sramotna statistika za Teslin najambiciozniji projekat

Brojevi ne lažu. U trećem kvartalu 2025. godine Tesla je prodala svega 5.385 Cybertruckova, što je pad od čak 63% u odnosu na isti period prošle godine. Ukupno gledano, za celu godinu prodato je samo oko 16.000 vozila.

Ovo su poražavajuće brojke za vozilo koje je trebalo da dominira tržištem. U stvarnosti, Cybertruck je postao simbol Tesline nesigurnosti i sve dubljih problema u segmentu električnih automobila.

Foto: Shutterstock

Problemi sa dizajnom, kvalitetom i imidžom

Cybertruck je do sada opozvan čak osam puta zbog ozbiljnih problema u dizajnu. Kritike se odnose na bezbednosne propuste, funkcionalnost i nedovoljnu autonomiju, što je neprihvatljivo s obzirom na njegovu visoku cenu.

Pored tehničkih problema, vozilo je postalo i simbol Maskove polarizujuće ličnosti. Njegovo ponašanje i izjave često odvlače pažnju s proizvoda, a sve više kupaca gubi poverenje u Teslu kao brend. Preprodajna vrednost Cybertrucka brzo opada, čineći ga lošim ulaganjem.

Foto: Tesla

Bez poreskih olakšica, još gora budućnost

Treći kvartal je bio nešto bolji od očekivanog, delom zahvaljujući isticanju poreskih olakšica za kupce električnih vozila. Mnogi su požurili da kupe vozilo pre isteka federalne subvencije od 7.500 dolara, što je privremeno povećalo prodaju.

Ali taj efekat je bio kratkotrajan. Poreska olakšica je istekla 30. septembra, kao deo takozvanog "Velikog, prelepog zakona" predsednika Donalda Trampa. Bez tog podsticaja, prodaja će verovatno dodatno opasti, a rezultati za četvrti kvartal mogli bi da budu još slabiji.