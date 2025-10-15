Slušaj vest

U dva paralelna toka razvoja, WiFi tehnologija se istovremeno pretvara u nevidljivu mrežu nadzora i sledeću generaciju hiperinteligentnih veza. Na jednoj strani, istraživači sa prestižnog Karlsruhe instituta za tehnologiju (KIT) pokazali su da je moguće identifikovati ljude u prostoru, bez ikakvog uređaja na njima, isključivo analizom WiFi signala.

Na drugoj strani, kompanija TP-Link je postavila tehnički presedan uspešnim testiranjem nadolazećeg WiFi 8 standarda, koji donosi stabilnost i saradnju među uređajima na nivou koji do sada nije viđen.

Foto: Shutterstock

WiFi kao “nevidljiva kamera”

Zaboravite kamere i senzore. Nova generacija pasivnog nadzora koristi obične WiFi talase da „vidi“ kroz zidove. Sistem razvijen na KIT-u koristi takozvane beamforming feedback informacije podatke koji se inače rutinski razmenjuju među WiFi uređajima kako bi rekonstruisao siluete, pokrete, pa čak i identitet pojedinaca u prostoru. Šokantnije od same tehnologije je činjenica da ona ne zahteva da osoba nosi telefon, sat ili bilo kakav pametan uređaj. Dovoljno je da se nalazi u dometu aktivne mreže.

„Bežična mreža postaje senzor sam po sebi“, upozorava profesor Torsten Štrufe iz KASTEL-a, instituta za sajber bezbednost pri KIT-u. „Ako se podaci pravilno obrade, moguće je identifikovati osobu u prostoru bez njenog znanja i bez njene dozvole.“

Testiranja na gotovo 200 učesnika pokazala su skoro stoprocentnu tačnost, bez obzira na ugao posmatranja ili obrazac kretanja. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakve mogućnosti mogle stvoriti infrastrukturu masovnog, nevidljivog nadzora, i to bez potrebe za sofisticiranim senzorima ili dodatnim hardverom.

Foto: Shutterstock

WiFi 8: Pametnija, a ne brža mreža

Dok se pitanje privatnosti zaoštrava, industrija paralelno priprema tehnološki skok koji bi mogao doneti potpuno novu dimenziju bežične povezanosti. TP-Link je prvi zvanično testirao WiFi 8 (IEEE 802.11bn) standard, fokusiran ne na brzinu, već na stabilnost i pametnu koordinaciju između uređaja.

Za razliku od prethodnih generacija koje su jurile gigabite u sekundi, WiFi 8 stavlja akcenat na pouzdanost veze u složenim okruženjima, od pametnih kuća do pametnih gradova. Očekuje se da će finalna verzija standarda biti definisana do 2027. godine, dok se komercijalna upotreba predviđa već za 2028.

Foto: Shutterstock

Glavne inovacije uključuju: Seamless roaming neprekidno prebacivanje između rutera bez prekida veze

Multi-AP koordinaciju inteligentna saradnja između više tačaka pristupa

Smanjenje interferencije bolja koegzistencija sa Bluetooth i UWB uređajima

Sve ovo čini WiFi 8 idealnim za okruženja sa velikim brojem uređaja i nultom tolerancijom na prekide, što je sve češći scenario kako raste broj IoT rešenja u industriji, zdravstvu i svakodnevnom životu.

Foto: Shutterstock

Kuda nas vodi budućnost bežičnih mreža?

Spoj ovih tehnologija, sofisticiranog pasivnog nadzora i ultra-stabilne komunikacije, postavlja ključno pitanje: da li bežične mreže postaju nova granica kontrole?

WiFi, nekada samo sinonim za bežični internet, sve više preuzima uloge koje zadiru duboko u privatnu sferu i sigurnosne protokole. Bez jasne regulative i transparentnosti, tehnologija koja nas povezuje može postati i ona koja nas posmatra.

U svetu u kojem svaki dom, kafić ili kancelarija ima svoj ruter, nova WiFi era dolazi, i ne nosi samo više „barova“ signala, već i težinu odgovornosti koju još nismo spremni da prepoznamo.