Slušaj vest

Tehnološki gigant Google najavio je ozbiljne rezove u svom najpopularnijem servisu za elektronsku poštu, Gmail-u. Od januara 2026. godine, dve funkcije koje su godinama bile oslonac milionima korisnika biće potpuno ugašene: POP protokol i Gmailify.

Iako ove promene možda zvuče tehnički, njihovi efekti biće veoma konkretni, posebno za one koji koriste Gmail u kombinaciji sa drugim nalozima ili mejl aplikacijama. Google poručuje da je vreme da se pređe na nove, savremenije tehnologije.

Foto: Shutterstock

Kraj jedne ere, POP odlazi iz upotrebe

POP(Post Office Protocol), alat star gotovo koliko i sam internet, uskoro više neće imati mesto u Gmail univerzumu. Ova funkcija omogućavala je korisnicima da preuzimaju mejlove sa servera direktno u aplikacije poput Outlook-a ili Thunderbird-a, često brišući poruke sa servera nakon preuzimanja.

Google smatra da je ova tehnologija zastarela i nedovoljno fleksibilna za današnje potrebe. Umesto nje, kompanija preporučuje prelazak na IMAP, savremeniji protokol koji omogućava sinhronizaciju mejlova na više uređaja istovremeno i bez gubitka podataka.

Foto: Shutterstock

IMAP preuzima primat, brže, pametnije, sigurnije

IMAP (Internet Message Access Protocol) već godinama funkcioniše kao standard za one koji žele potpuni uvid u svoj inbox, bez obzira na to da li koriste telefon, tablet ili računar. Za razliku od POP-a, IMAP ne preuzima poruke lokalno, već ih sinhronizuje sa serverom u realnom vremenu.

Za korisnike to znači da sve što urade u jednoj aplikaciji, poput označavanja poruke kao pročitane, automatski se vidi i u drugoj. Podešavanje IMAP-a je jednostavno i može se izvršiti u okviru bilo koje moderne mejl aplikacije uz pomoć dostupnih vodiča.

Foto: Shutterstock

Bez direktne veze sa Yahoo i Outlook nalozima

Gmailify je bio most između Gmail-a i drugih mejl servisa. Omogućavao je korisnicima da koriste Yahoo, Outlook i slične naloge unutar Gmail aplikacije, dok su uživali u svim prednostima Google-ove tehnologije kao što su napredna pretraga, filtriranje neželjene pošte i organizacija mejlova.

Od početka 2026. godine ova funkcija više neće biti dostupna. Korisnici više neće moći da primaju nove poruke sa eksternih povezanih naloga preko Gmailify-ja, iako će postojeći mejlovi ostati u inboxu i neće biti obrisani.

Foto: Shutterstock

Spoljni nalozi i dalje mogu da se dodaju ručno

Iako Gmailify odlazi, to ne znači da gubite mogućnost da pratite više naloga na jednom mestu. Gmail aplikacija i dalje omogućava dodavanje drugih mejl servisa, ali putem klasične integracije bez posebnih Gmail prednosti koje je Gmailify nudio.

Proces je jednostavan. U aplikaciji otvorite podešavanja, kliknete na svoju profilnu sliku, izaberete opciju “Dodaj još jedan nalog” i pratite uputstva. Ova alternativa ostaje dostupna i nakon što se Gmailify ugasi.

Foto: Shutterstock

Bolje da se pripremite nego da se iznenadite

Iako januar 2026. možda zvuči kao daleka budućnost, sada je idealan trenutak da prilagodite podešavanja i izbegnete neprijatna iznenađenja. Prelazak na IMAP i ručno dodavanje eksternih naloga garantuje neprekidan pristup svim porukama.

Google ovim potezom šalje jasnu poruku da je vreme za modernizaciju. Korisnici koji se na vreme prilagode neće osetiti gubitak funkcionalnosti, već će dobiti pouzdaniji, brži i sigurniji način da upravljaju svojim mejlovima.