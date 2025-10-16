Slušaj vest

Nvidia je napravila značajan iskorak lansiranjem DGX Spark-a, za koji tvrde da je najmanji AI superkompjuter na svetu. Dizajniran da pruži ogromnu računarsku snagu pojedinačnim korisnicima, ovaj uređaj sabija moć koja je nekada zahtevala ogromne i energetski zahtevne data centre u kompaktan uređaj koji može da stane na običan radni sto.

Ovo nije samo alat za tehnološke entuzijaste, Spark je namenjen istraživačima, naučnicima i studentima kojima je potrebna pristupačna ali moćna AI tehnologija. Nvidia želi da omogući široj zajednici lakši pristup vrhunskom hardveru i na taj način ubrza inovacije u različitim oblastima.

Foto: Shutterstock

Dostupnost i cena, šta možete da očekujete

DGX Spark biće dostupan za kupovinu od 15. oktobra preko zvaničnog Nvidia sajta i odabranih prodajnih partnera u SAD. Iako je ranije najavljena cena bila oko 3.000 dolara, konačna cena iznosi 3.999 dolara, što odražava visok nivo tehnologije ugrađene u uređaj.

Poznati proizvođači računara poput Acer-a, Asus-a, Dell-a, HP-a, Lenovo-a i MSI-ja već pripremaju svoje prilagođene verzije Spark-a. Ova saradnja omogućava korisnicima da biraju između različitih modela i pristupačno dobiju ovaj inovativni proizvod.

Foto: Shutterstock

Ogromne performanse u malom uređaju

U srcu DGX Spark-a nalazi se najnoviji Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip, uz 128 GB objedinjene memorije i do 4 TB NVMe SSD skladišta. Ova kombinacija omogućava performanse do jednog petaflopa, što znači milion milijardi operacija u sekundi, dovoljno za pokretanje AI modela sa do 200 milijardi parametara.

Ovakva snaga je nekada bila rezervisana za ogromne data centre, ali Nvidia je uspela da je smesti u uređaj koji se priključuje na standardnu utičnicu i može stati na radni sto. To znači da istraživači više ne moraju da čekaju na deljenje resursa već mogu da rade brže i fleksibilnije u sopstvenom prostoru.

Nvidia vizija budućnosti

Kada je Nvidia početkom godine prvi put predstavila Spark, izvršni direktor Džensen Huang je istakao koliko je važna uloga ovog uređaja u oblikovanju budućnosti AI tehnologije. Pružajući superračunarsku moć pojedincima, Nvidia ruši prepreke koje su ranije usporavale razvoj i primenu veštačke inteligencije.

Očekuje se veliki uticaj jer će manje laboratorije i startup kompanije koje ranije nisu imale pristup skupim data centrima sada moći da konkurišu na ravnopravniji način. To može dovesti do bržih inovacija, raznovrsnijih primena AI i šireg usvajanja tehnologije u različitim industrijama.

Foto: Shutterstock

Šta nas čeka dalje, iza Spark-a

Iako je DGX Spark veliki korak napred, Nvidia već radi na moćnijem modelu pod imenom Station, ali detalji o njegovom izlasku na tržište još nisu poznati.

U međuvremenu, očekuje se da će Spark značajno uzdrmati tržište AI hardvera i podstaći druge proizvođače da razviju svoje kompaktne superkompjutere. Kako se AI tehnologije brzo razvijaju, dostupnost moćnih i pristupačnih alata poput ovog biće ključni faktor za sledeću eru inovacija.