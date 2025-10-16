Slušaj vest

U samom srcu Dorćola, jedne beogradske ulice poznate po svom šarmu i istoriji, zabeležen je prizor koji kao da je došao iz neke druge ere. Na društvenim mrežama se pojavio video na kojem se vidi robotski pas kako šeta trotoarom, u pratnji troje ljudi. Prolaznici su se zaustavljali, gledali s nevericom i vadili telefone da zabeleže trenutak.

Robot se kretao stabilno i tiho, uz savršeno precizne korake, dok su ga vlasnici, navodno iz Rusije, vodili kao pravog ljubimca. Iako naizgled miran i pod kontrolom, čitava scena je delovala nestvarno, kao da se svakodnevna šetnja pretvorila u tehnološki performans.

Foto: Printscreen Reddit

Povodac, publika i reakcije

Najviše pažnje izazvao je detalj da je robot bio na povocu, kao da je reč o pravom psu. Iako su moderni roboti često opremljeni autonomijom kretanja, u ovom slučaju jasno je da je upravljanje bilo pod potpunom ljudskom kontrolom. Upravo ta kombinacija mehaničkog tela i psećih pokreta izazvala je reakcije publike.

Građani su se zaustavljali, neki su se smeškali, deca su znatiželjno prilazila, a komentari su varirali od "kakav kul izum" do "je li ovo realnost?" Dvoje ljudi je čak pokušalo da priđe robotu, a on je u jednom trenutku podigao "šapu" kao da maše, gest koji je dodatno oduševio prisutne.

Identitet robota i sumnje

Robot nije imao vidljive oznake koje bi otkrile proizvođača, što je odmah pokrenulo lavinu nagađanja. Njegov dizajn podseća na modele poznatih svetskih tehnoloških kompanija, a na osnovu izgleda i mehaničkih delova najverovatnije se radi o modelu Unitree B1, popularnom četvoronožnom robotu korišćenom i u civilnim i u vojnim aplikacijama. Ipak, bez jasnih oznaka, nemoguće je sa sigurnošću tvrditi o kojem je tačno modelu reč.

Tehnički gledano, robot izgleda stabilno i precizno, ali za razliku od nekih komercijalnih i vojnih verzija delovao je jednostavnije, više kao napredna igračka nego alat za ozbiljne zadatke. Ipak, i takav prizor izazvao je veliki interes javnosti, jer ovakve pojave na ulicama još uvek nisu deo svakodnevice.

Foto: Printscreen/Twitter

Tehnologija u javnom prostoru, test ili spektakl?

Nije poznato da li je reč o testiranju nove opreme, eksperimentu, umetničkoj instalaciji ili jednostavno o šetnji tehnoloških entuzijasta. Sama pojava robota u javnosti, bez prethodne najave, dodatno pojačava utisak iznenađenja i misterioznosti. Neki su se pitali da li je u pitanju neki tajni projekat, dok su drugi to doživeli kao performans.

Bez obzira na razlog, šetnja je uspela da skrene pažnju i pokrene širu diskusiju o ulozi robota u urbanim sredinama. Sve češće se govori o njihovoj primeni u poslovima dostave, bezbednosti pa čak i socijalne asistencije, ali je ovo jedan od retkih primera da se robot-pas pojavi u "prirodnom okruženju" među građanima.

Foto: Youtube printscreen

Simbol budućnosti ili samo zabava?

Dok jedni vide ovaj prizor kao uvertiru u tehnološku budućnost koja nas sve čeka, drugi u tome prepoznaju samo neobičnu atrakciju, još jednu zanimljivost u moru internet sadržaja. Bez obzira na tumačenje, činjenica je da je jedan robotski pas uspeo da privuče pažnju cele zajednice makar na kratko.

Ostaje pitanje, da li ćemo u narednim godinama ovakve prizore viđati češće ili će ovo ostati jedan od onih viralnih trenutaka koji se pamte upravo zato što su retki? Za sada, Dorćol je na mapi tehnologije zahvaljujući jednom metalnom psu na povocu.