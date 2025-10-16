Slušaj vest

Ministarstvo pravde SAD saopštilo je o zapleni bitkoina u vrednosti od 15 milijardi dolara, što predstavlja najveću zaplenu kriptovaluta u američkoj istoriji. Ova istorijska akcija usmerena je protiv ogromne prevare poznate kao „pig butchering“ (doslovno „klanje svinja“), gde su žrtve prvo privlačene i zasnivane poverenje pre nego što budu finansijski iskorišćene.

U fokusu istrage nalazi se Čen Ži, poznat i kao „Vincent“, koji je navodno vodio kriminalnu mrežu Prince Holding Group sa sedištem u Kambodži. Ova akcija predstavlja veliki uspeh organa reda u borbi protiv složenih sajber kriminalnih grupa koje koriste digitalne valute.

Čen Ži: Neuhvativi mozak prevare

Čen Ži, 38-godišnji preduzetnik kineskog porekla, i dalje je u bekstvu dok se za njim traga zbog optužbi za zavere u vezi sa elektronskom prevarom i pranje novca. Tužioci ga opisuju kao vođu jedne od najvećih azijskih transnacionalnih kriminalnih organizacija.

On je, prema optužbama, iz svoje baze u Kambodži upravljao kampovima u kojima su prisilno radili ljudi, uključujući i žrtve trgovine ljudima, primoravani da sprovode sofisticirane prevare sa kriptovalutama. Ova mreža je oštetila ljude širom sveta, često uz upotrebu nasilja i pretnji.

Unutrašnjost prevare Prince Holding Group

Sudski dokumenti otkrivaju ogroman obim prevare, Prince Group je koristio više od 76.000 lažnih naloga na društvenim mrežama kreiranih pomoću hiljada mobilnih telefona. Ovi nalozi su služili za sticanje poverenja žrtava pre nego što im ukradu sredstva.

Na vrhuncu operacije, prevara je dnevno donosila i do 30 miliona dolara. Fotografije priložene u slučaju pokazuju radnike koji su bili zlostavljani i prisiljavani na obavljanje prevarantskih aktivnosti, što jasno pokazuje brutalnost ove kriminalne mreže.

Kako funkcioniše „pig butchering“ prevara

Ova prevara, poznata i kao „Sha Zhu Pan“, uključuje namamljivanje žrtava lažnim romantičnim vezama ili obećanjima visokih prinosa na ulaganja. Kada prevaranti steknu poverenje, žrtve su nagovarane da šalju kriptovalute na novčanike koje kontrolišu kriminalci.

Nažalost, žrtve potpuno gube svoj novac bez mogućnosti povraćaja. Ovaj manipulatvni pristup jasno pokazuje psihološke taktike koje ovu prevaru čine posebno destruktivnom.

Nastavak potere i pravne posledice

Ministarstvo finansija SAD označilo je Prince Group kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju i uvelo sankcije Čenu Žiju i više od 100 njegovih saradnika. Direktor FBI, Kaš Patel, ocenio je ovu akciju kao jednu od najvećih u istoriji u borbi protiv finansijskih prevara.

Čenu preti do 40 godina zatvora ako bude osuđen dok organi reda nastavljaju globalnu poternicu kako bi razorili mrežu i sprečili dalje žrtve. Zaplenjenih 127.271 bitkoina bilo je uskladišteno u „nehostovanim“ digitalnim novčanicima, što je omogućavalo grupi da posluje bez nadzora, prepreka koju vlasti nastoje da prevaziđu u borbi protiv kripto kriminala.