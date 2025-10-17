Slušaj vest

Mozilla je započela testiranje integrisanog VPN servisa direktno u Firefox pregledaču, čineći još jedan korak ka unapređenju bezbednosti svojih korisnika. Za razliku od dosadašnjih rešenja koja zahtevaju instalaciju posebne aplikacije, ovaj VPN radi unutar samog pregledača, bez dodatnih alata i komplikacija.

Nazvan jednostavno Firefox VPN, servis je trenutno u beta fazi i dostupan ograničenom broju korisnika. Iako je još u ranoj fazi razvoja, ideja je jasna: ponuditi jednostavnu i pristupačnu zaštitu privatnosti širokoj publici.

Foto: Shutterstock

Zaštita u Firefoxu - potpuno besplatna

Važno je napomenuti da ovaj VPN ne štiti ceo uređaj, već samo ono što se dešava unutar Firefox-a. To znači da je korisnik zaštićen dok pretražuje internet putem ovog pregledača, ali aktivnosti izvan njega, kao što su aplikacije, drugi pregledači ili sistemi, ostaju nepokrivene.

Ipak, za većinu prosečnih korisnika, ovo je sasvim dovoljan nivo zaštite. Firefox VPN maskira IP adresu, sakriva lokaciju i sprečava trackere, sajtove i provajdere da prate vaše online ponašanje dok ste u pregledaču.

Isti kvalitet kao plaćeni servis

Mozilla koristi infrastrukturu svog postojećeg Mozilla VPN servisa koji se oslanja na servere švedske kompanije Mullvad, poznate po visokim standardima privatnosti i politici nečuvanja logova. To znači da besplatna verzija u Firefoxu deli iste bezbednosne temelje kao i njihov plaćeni VPN proizvod.

Trenutno je moguće povezivanje samo sa najbližim dostupnim serverom, bez mogućnosti ručnog izbora lokacije. Takođe, nije dostupna šira mreža lokacija kao kod komercijalnih VPN-ova, što ukazuje da je trenutna verzija pre svega eksperimentalna i namenjena testiranju.

Bez ograničenja u korišćenju

Firefox VPN nema vremenskih ograničenja ni limita u prenosu podataka. Sve dok ste u Firefoxu, zaštita je aktivna bez dodatne naplate, registracije ili uslovljavanja, osim ako želite da je potpuno deaktivirate.

Mozilla tvrdi da prikuplja samo osnovne tehničke informacije, poput statusa veze i količine saobraćaja po danu, isključivo radi analize performansi. Ti podaci se, prema njihovim navodima, čuvaju najduže tri meseca i ne uključuju istoriju pregledanih sajtova.

Kome je dostupan i šta sledi dalje

Za sada, pristup VPN-u imaju samo korisnici koje Mozilla nasumično odabere u okviru test programa. Odabrani korisnici dobijaju obaveštenje unutar Firefox-a, uz mogućnost da uključe servis prijavom na svoj Mozilla nalog ili da ga jednostavno ignorišu.

Planovi za budućnost uključuju širenje dostupnosti, uvođenje više lokacija i jaču integraciju sa samim pregledačem. Ako sve protekne kako treba, Firefox bi mogao postati prvi mainstream pregledač sa stabilnim, potpuno besplatnim VPN-om direktno iz kutije.