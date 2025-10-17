Slušaj vest

Evropski parlament zauzeo je čvrst stav prema korišćenju društvenih mreža od strane dece mlađe od 13 godina, predlažući opsežnu zabranu koja bi mogla potpuno zabraniti pristup popularnim platformama kao što su Instagram i TikTok. Ovaj potez odražava sve veću zabrinutost zbog rizika koje ove platforme predstavljaju za mlade korisnike, uključujući izlaganje štetnom sadržaju i mogućnost digitalne zavisnosti.

Cilj zakona je da uvede jasna i snažnija pravila u digitalnom okruženju koje do sada nije uspelo da se efikasno reguliše. Poslanici smatraju da bez strožih propisa deca ostaju ranjiva na zloupotrebe i probleme sa mentalnim zdravljem izazvane nefiltriranim interakcijama na mreži.

Foto: Shutterstock

Podizanje minimalnog uzrasta

Pored zabrane društvenih mreža za decu mlađu od 13 godina, predlog podiže minimalni uzrast za neograničen pristup platformama za deljenje video sadržaja i AI uslugama na 16 godina. Pristup pre navršenih 16 godina bio bi moguć samo uz izričitu saglasnost roditelja, čime se porodicama daje veća kontrola nad digitalnim životom dece.

Ova promena ima za cilj stvaranje sigurnijeg online okruženja, podstičući platforme da uvedu strože metode provere uzrasta i prilagode kontrole sadržaja kako bi bolje zaštitile maloletnike. Fokus je na sprečavanju ranog izlaganja zavisničkom ili štetnom materijalu koji može negativno uticati na razvoj mladih korisnika.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Rezultati ukazuju na snažnu političku podršku

Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača podržao je predlog sa jasnom većinom: 32 glasa za, pet protiv i devet uzdržanih. Ovaj ishod pokazuje rastući konsenzus među evropskim zakonodavcima da je potrebna hitna akcija kako bi se rešili digitalni problemi koji utiču na decu.

Izveštaj odbora kritikovao je velike društvene mreže zbog neuspeha da adekvatno zaštite mlade korisnike od zavisničkih funkcija i neprikladnog sadržaja. Zahteva se hitna primena zakonskih mera kako bi se zatvorile ove praznine i platforme učinile odgovornim.

Foto: Shutterstock

Sveobuhvatni evropski okvir za digitalnu bezbednost

Ovaj predlog deo je šire evropske inicijative za uspostavljanje sveobuhvatnih pravila koja regulišu bezbednost i ponašanje na internetu. Nakon što ga Evropski parlament zvanično usvoji krajem novembra, nova pravila mogla bi postati obavezna u svim zemljama članicama EU, postavljajući jedinstvene standarde za zaštitu dece na mreži.

Ova inicijativa prati šire regulatorne trendove koji nastoje da usklade inovacije i bezbednost. Cilj je da se tehnološke kompanije obavežu na veću odgovornost u dizajnu usluga i upravljanju podacima, naročito kada je reč o privatnosti i dobrobiti dece.

Mobilni telefon, tinejdžerka Foto: Shutterstock

Predstojeće debate i reakcije industrije

Iako je predlog već dobio značajnu podršku u parlamentu, očekuju se žustre debate između zakonodavaca, tehnoloških kompanija i organizacija za zaštitu prava dece. Pitanja izvodljivosti, sprovođenja i prava roditelja biće ključne teme u daljim raspravama.

Ipak, zamah iza ove regulative odražava hitnu potrebu za redefinisanje načina na koji digitalni svet može odgovornije služiti mlađim generacijama. Ishod će oblikovati ne samo pristup dece tehnologiji, već i širu budućnost bezbednosti na internetu u Evropi.