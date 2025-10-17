Slušaj vest

General Motors, najveći američki proizvođač automobila, našao se u epicentru političkih i ekonomskih potresa. Kompanija je objavila da očekuje gubitak od 1,6 milijardi dolara u narednom kvartalu, što se direktno povezuje s novim merama administracije Donalda Trampa koje slabe podršku za električna vozila.

Umesto nastavka ranije zelene tranzicije, Sjedinjene Države se pod novom administracijom okreću nazad ka tradicionalnim modelima, smanjujući podsticaje za ekološki prihvatljiviju mobilnost. GM, koji je poslednjih godina masovno ulagao u električnu tehnologiju, sada trpi posledice tog naglog političkog zaokreta.

Foto: Shutterstock

Ukidanje podsticaja menja pravila igre

Poreske olakšice za električna vozila, ključni podsticaj za američke potrošače, ukinute su prošlog meseca. Ranije su kupci mogli da računaju na povraćaj do 7.500 dolara za novo električno vozilo i do 4.000 dolara za polovno, ali ta praksa je sada prekinuta.

Bez tih subvencija, tržišna konkurentnost EV modela opada, a GM je među prvima osetio udar. Kompanijske akcije pale su gotovo 2% još pre otvaranja berze, što signalizira pad poverenja investitora u pravac kojim se auto-industrija trenutno kreće.

Foto: Shutterstock

Trampova politika usporava elektrifikaciju

Administracija Donalda Trampa najavila je i ublažavanje standarda za emisiju gasova, čime se dodatno smanjuje pritisak na proizvođače da ubrzaju prelazak na električne pogone. Agencija za zaštitu životne sredine već priprema relaksirane regulative koje bi mogle oslabiti ranije ekološke ciljeve.

Pored toga, federalna sredstva za infrastrukturu za punjenje EV vozila su pod znakom pitanja, a Kaliforniji je zabranjeno da samostalno donosi odluke o zabrani prodaje benzinaca. Ova kombinacija političkih odluka Donalda Trampa ugrožava sveobuhvatnu EV strategiju GM-a i drugih proizvođača.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

GM revidira planove i povlači investicije

U odgovoru na nove okolnosti, General Motors je objavio plan o smanjenju proizvodnih kapaciteta za električna vozila. Kompanija će izdvojiti 1,2 milijarde dolara za zatvaranje pojedinih linija i pogona vezanih za EV projekte, te dodatnih 400 miliona dolara za raskid ugovora sa dobavljačima.

Uprkos ovim potezima, GM ističe da neće odustati od aktuelnih električnih modela poput Chevroleta, Cadillaca i GMC-a koji ostaju u proizvodnji. Međutim, jasno je da se strategija elektrifikacije usporava i prilagođava novoj realnosti.

Foto: Shutterstock

Kineska konkurencija koristi američku slabost

Dok se američki proizvođači povlače, kineski konkurenti poput BYD-a beleže rekordan rast. U prvoj polovini godine, BYD je prodao 2,1 milion vozila, uglavnom električnih, uz rast od 31%, zahvaljujući snažnoj podršci kineske države.

Ovi proizvođači sada agresivno ulaze na evropska i azijska tržišta s povoljnijim modelima, predstavljajući ozbiljnu pretnju Tesli, GM-u i drugim zapadnim gigantima. Tržišna trka za dominaciju u EV sektoru više nije lokalna, ona je globalna, a Amerikanci gube korak.