U intervjuu otkriva kako Viber koristi veštačku inteligenciju, šta korisnici mogu očekivati u narednom periodu, ali i na koji način se kompanija pozicionira kao pouzdan partner korisnicima i poslovnoj zajednici.

Veštačka inteligencija je zasigurno najdominantnija tehnološka tema 2025. godine. Na koji način je Viber do sada koristio ovu tehnologiju i kakvi su planovi kompanije za njenu dalju primenu?

To zaista jeste tema o kojoj svi pričaju, i prilika je mnogo, ali ključ je implementirati je na pravi način. Za nas to predstavlja rešenje problema korisnika i unapređenje njihovog iskustva, a ne samo dodavanje AI ikonice. 

Korisnicima smo predstavili opciju za automatski sažetak (grupnih) prepiski, koja omogućava brz pregled ključnih poruka, i naišla je na izuzetno pozitivne reakcije. 

Kada je reč o biznis korisnicima, naš prioritet je da identifikujemo realne izazove, pa tek onda primenjujemo AI kako bismo ih efikasno rešili. Naš dalji pristup ostaje isti: razvijamo rešenja koja donose stvarnu vrednost i korisnicima i poslovnim partnerima.

"Verujem da je budućnost u platformama koje omogućavaju celovito korisničko iskustvo, i upravo to je pravac u kojem razvijamo Viber" Foto: Kurir

Privatnost je sve češće pitanje opstanka u digitalnom svetu. Gde zapravo završavaju naši razgovori na Viberu i ko ima pristup tim podacima? Kako biste to objasnili našim čitaocima?

Privatnost i bezbednost su za Viber apsolutni prioritet. Koristimo end-to-end enkripciju (od kraja do kraja) kao podrazumevani standard za privatne i grupne četove, kao i za privatne pozive, što predstavlja zlatni standard u sigurnosti dopisivanja.

To znači da su poruke šifrovane na uređaju pošiljaoca i mogu se dešifrovati isključivo na uređaju primaoca. Pored toga, Viber nudi niz funkcionalnosti fokusiranih na privatnost, kao što su tajni četovi i tajmeri za automatsko brisanje poruka.

Za poruke koje dolaze od strane verifikovanih biznis naloga (prepoznatljivih po plavoj oznaci), koristimo enkripciju tokom prenosa, što obezbeđuje visok nivo sigurnosti u komunikaciji između brendova i korisnika.

Poruke se ne čuvaju na našim serverima, a sve konekcije su zaštićene putem HTTPS protokola. Nedavno smo dobili SOC 2 Type II sertifikat - reč je o strogoj reviziji koja potvrđuje da su naši standardi bezbednosti podataka među najvišima u svetu.

Na koje načine preduzeća u Srbiji mogu da iskoriste Viberove opcije, i koje su se do sada pokazale kao najefikasnije?

Naš cilj je da izgradimo ekosistem koji podržava preduzeća svih veličina, a da pri tome korisnicima omogućimo jednostavnu i praktičnu komunikaciju.

Za veće kompanije, Viber za Biznis (Viber for Business)nudi širok spektar rešenja za interakciju sa korisnicima tokom čitavog korisničkog putovanja. U to spadaju oglašavanje kroz klasične Viber reklame (Viber Ads), AR filteri, brendirani stikeri, Dragulji (Gems) i Click-to-message oglasi koji vode direktno u konverzaciju sa čet-botom brenda.

Takođe nudimo bogata rešenja za poslovnu komunikaciju, putem poruka, čet-botova i poslovnih poziva. Uz to, naši partneri i Viber tim nude podršku u planiranju i sprovođenju kampanja.

Za mala i mikro preduzeća razvili smo Poslovne naloge (Business Accounts), kako bi korisnici mogli lako da stupe u kontakt sa lokalnim biznisima. Nedavno smo pokrenuli i Viber Tržnicu (Viber Marketplace) kako bismo dodatno poboljšali lokalnu vidljivost, a novi Viber Menadžer reklama (Viber Ads Manager) omogućava malim i srednjim oglašivačima da samostalno pokrenu kampanje.

Foto: Viber

Viber Dating i Viber Marketplace izazvali su veliko interesovanje korisnika. Kako ocenjujete dosadašnje rezultate i kakvi su planovi za dalje?

Interesovanje za obe usluge je bilo izuzetno veliko, i zadovoljni smo kako su prihvaćene.

Viber Dating je osmišljen kao sigurna i proverena platforma za upoznavanje novih ljudi. Pokazatelji uspešnosti, uključujući stopu angažovanja i rast korisničke baze, premašuju proseke industrije, što nam jasno govori da smo na dobrom putu. Planiramo dalja unapređenja, od poboljšanja korisničkih profila, do dodatnih sigurnosnih mera i novih opcija za povezivanje.

Viber Marketplace se nadovezuje na uspeh poslovnih naloga. U planu je proširenje funkcionalnosti pretrage, kao i dodatni alati koji će korisnicima olakšati pronalaženje relevantnih lokalnih biznisa. Takođe, uvodimo funkcije koje će manjim biznisima pomoći da se istaknu i budu bolje vidljivi.

Foto: Viber

Viber ima za cilj da postane super aplikacija. Kada je reč o srpskom tržištu, koji su sledeći koraci? Kada možemo očekivati testiranje opcije plaćanja? Najavljena je saradnja sa Narodnom bankom Srbije, možete li otkriti više detalja?

Viber je već zakoračio u svet super aplikacija, a Srbija je među prvim tržištima na kojima smo pokrenuli ključne funkcionalnosti kao što su Dating i Marketplace. Povratne informacije korisnika iz Srbije igraju važnu ulogu u razvoju i globalnom širenju novih opcija.

Kada je reč o plaćanjima, trenutno radimo na implementaciji u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, domaćim fintech partnerom PayChat, kao i vodećim bankama na tržištu. Cilj nam je da omogućimo sigurna i jednostavna plaćanja i slanje novca unutar aplikacije, jednako lako kao što se šalje poruka prijatelju. Prve novosti u vezi s tim korisnici mogu da očekuju vrlo uskoro.

Šta očekujete u razvoju komunikacionih tehnologija i tehnologije uopšte u 2026. godini? Koje velike promene nas, po Vašem mišljenju, očekuju?

Tehnološke promene kojima svedočimo su bez presedana. U radu sa kompanijama, često vidimo koliko je teško zadržati fokus uz toliki broj dostupnih alata i platformi. Dešava se da preduzeća ulože u razne tehnologije, ali u praksi koriste samo trećinu toga.

S druge strane, korisnici žele da sve, od svakodnevnih obaveza do kontakta sa brendovima, završe na jednom mestu. Verujem da je budućnost u platformama koje omogućavaju celovito korisničko iskustvo, i upravo to je pravac u kojem razvijamo Viber kao super aplikaciju.

