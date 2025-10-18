Slušaj vest

Aplikacija je prvobitno bila namenjena kao jednostavan način za slanje poruka ličnim kontaktima, ali se vremenom razvila i postala kompleksnija, sa grupama, zajednicama i poslovnim porukama. Zbog tih promena, ljudi sada dobijaju više poruka nego ikada ranije i teško im je da isprate sve.

Sve poruke koje korisnici i firme pošalju drugima brojaće se u okviru ovog novog mesečnog ograničenja, osim ako dobiju odgovor. Na primer, ako upoznate nekoga na konferenciji i pošaljete mu tri poruke, to se računa u limit.

WhatsApp još nije saopštio koliki će tačno biti limit, jer trenutno testira različite granice.

Međutim, kada se korisnik ili firma približe ograničenju, aplikacija će prikazati upozorenje u obliku iskačućeg prozora sa brojačem, kako bi mogli da izbegnu zabranu slanja poruka.

Foto: Shutterstock

Kompanija je za TechCrunch izjavila da će test biti aktivan u više zemalja u narednim nedeljama. Takođe su rekli da prosečni korisnici verovatno neće dostići taj limit i da njihovo iskustvo u korišćenju aplikacije neće biti pogođeno. Ova kontrola je osmišljena da bude efikasna protiv ljudi i firmi koje masovno šalju poruke i spamuju druge korisnike.

Tokom prošle godine, WhatsApp je pokušavao da ograniči ovakvo spam ponašanje kroz razne alate i zaštitne mere. U julu 2024, kompanija je počela da testira ograničenja na broj marketinških poruka koje firme mogu mesečno da pošalju korisnicima. Takođe, tokom 2024. uvedena je opcija da korisnici mogu da se odjave sa liste za primanje marketinških poruka od firmi. Na taj način mogu da primaju ažuriranja ili podršku od firme, bez da budu spamovani.