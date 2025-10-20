Slušaj vest

Nakon što je ovog leta dodao direktne poruke, Threads, platforma u vlasništvu Mete i mlađi brat Instagrama, sada uvodi i grupne četove. Nova funkcija omogućava razgovor u grupama do 50 ljudi i biće dostupna korisnicima širom sveta, uključujući i one u Evropskoj uniji.

Ova nadogradnja dolazi u trenutku kada Threads beleži impresivan rast sa preko 400 miliona aktivnih korisnika mesečno. Međutim, dok se funkcionalnosti šire, privatnost ostaje ograničena jer poruke nisu zaštićene enkripcijom.

Foto: Shutterstock

Bezbednost nije prioritet - poruke nisu šifrovane

Za razliku od aplikacija poput WhatsAppa ili Signala, Threads ne koristi end-to-end enkripciju za svoju poruku infrastrukturu, čak ni u grupnim razgovorima. To znači da sadržaj komunikacije teoretski može biti dostupan Meti, što već budi sumnje kod korisnika koji brinu o digitalnoj bezbednosti.

Iz kompanije objašnjavaju da je Threads zamišljen kao mesto za “trenutne razgovore”, o sportskim događajima, serijama ili vestima. Cilj nije duboka privatna komunikacija, već spontanost i angažman u realnom vremenu.

Foto: Shutterstock

Samo za poznate kontakte, pravila ulaska u čet

Da biste pokrenuli grupni čet, morate već pratiti osobu koju pozivate. Ova ograničena opcija postavljena je kao filter protiv zloupotreba, ali istovremeno sužava prostor za širenje komunikacije van postojećih krugova.

Pojedinačne poruke od korisnika koje ne pratite i dalje završavaju u posebnoj fascikli za zahteve, van glavnog inboxa. Threads koristi isti sistem kao i Instagram kako bi smanjio spam i nepoželjne poruke.

Foto: Shutterstock

Nema linkova ni medija u zahtevima

U okviru direktnih poruka postoje brojna ograničenja. Ne možete slati slike, video zapise ni linkove kada kontaktirate osobu koja vas ne prati. Takođe, broj zahteva koje možete poslati dnevno je ograničen, što dodatno kontroliše način korišćenja ove funkcije.

Korisnici mogu da potpuno isključe mogućnost primanja poruka od nepoznatih osoba. Poruke koje sistem prepozna kao spam automatski se premeštaju u skrivenu fasciklu, slično kao na Instagramu, što pruža minimalan nivo kontrole, ali ne i sigurnosti.

Foto: Shutterstock

Grupni četovi uz naziv i pozivnicu

Jedna od korisnijih opcija jeste mogućnost da korisnici imenuju svoj grupni čet i pozivaju druge da se pridruže preko deljivog linka. To olakšava formiranje većih zajednica bez potrebe da se članovi ručno dodaju jedan po jedan.

Ovakav pristup podseća na funkcionalnosti koje nude druge aplikacije za razmenu poruka, ali bez dodatnih sigurnosnih slojeva. Threads jasno pokazuje da mu je fokus na lakoći korišćenja i brzom povezivanju, a ne na privatnosti i zaštiti podataka.