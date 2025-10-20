Slušaj vest

Jutros je došlo do širokog prekida interneta koji je izazvao velike probleme u digitalnom svetu. Popularni sajtovi i aplikacije kao što su Amazon, Snapchat, Roblox, Coinbase i Vodafone zabeležili su iznenadne prekide rada, ostavljajući milione korisnika bez pristupa. Uzrok je identifikovan kao tehnički problemi na Amazon Web Services (AWS), ključnom provajderu cloud infrastrukture.

Prema izveštajima sa sajta Downdetector, koji prati prekide usluga, u roku od nekoliko sati prijavljeno je na hiljade problema, samo u SAD ih je bilo više od 2.000. Ovaj veliki prekid pokazao je koliko su savremene online platforme zavisne od nekoliko glavnih servis provajdera.

"Radimo na rešavanju problema i identifikaciji uzroka. Očekujemo da ćemo više informacija imati u narednih 45 minuta," saopštili su iz Amazona, pokušavajući da umire uznemirene korisnike.

Amazon Web Services pod pritiskom

Amazon je brzo reagovao na rastuću krizu, obećavajući da su timovi aktivno angažovani na otklanjanju problema i pronalaženju rešenja. U zvaničnoj izjavi, Amazon je najavio da će obavestiti javnost u roku od 45 minuta ili ranije ukoliko budu imali dodatne informacije.

U međuvremenu, izvršni direktor kompanije za veštačku inteligenciju Perplexity, Aravind Srinivas, potvrdio je da njihovi servisi ne rade zbog problema sa AWS-om. Na društvenoj mreži X, Srinivas je napisao da su radovi na otklanjanju kvara u toku.

- Naš sistem trenutno nije dostupan zbog problema sa AWS-om. Naši timovi su na terenu i rešavaju kvar, rekao je Aravind.

Šta je AWS i zašto je važan?

Amazon Web Services opisuje se kao najopsežnija cloud platforma na svetu. Pruža virtuelne servere, baze podataka i skladišne usluge milionima kompanija širom sveta. Korišćenjem AWS-a, firme izbegavaju troškove i komplikacije održavanja sopstvene fizičke infrastrukture.

Milioni veb sajtova, aplikacija i online servisa svakodnevno zavise od AWS-a da bi funkcionisali bez problema. Kada AWS ima kvar, to može izazvati široke prekide koji pogađaju društvene mreže, igre, internet prodavnice i komunikacione mreže.

Zavisnost od cloud infrastrukture

Ovaj incident jasno ukazuje na rastuću zavisnost od centralizovanih cloud servisa u digitalnoj eri. Iako cloud platforme kao AWS omogućavaju brzu inovaciju i skalabilnost, one takođe predstavljaju tačke gde se mogu javiti veliki problemi koji utiču na čitav internet.

Kako se sve više kompanija prebacuje na cloud rešenja, ovakvi događaji podsećaju na ranjivosti modernih digitalnih sistema. Svet pažljivo prati kako Amazon radi na potpunom obnavljanju usluga i sprečavanju budućih prekida.