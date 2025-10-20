Sve je višeTuraka koji žive u Nemačkoj i prolaze kroz našu zemlju

Slušaj vest

Plug-in hibridi su zamišljeni kao prelazna tehnologija, most između benzinskih motora i potpuno električnih vozila. Kombinuju klasični motor i električni pogon, a u teoriji mogu preći do 50 kilometara samo na bateriju. Ali postoji jedan ključni uslov, da bi bili zaista efikasni, moraju se redovno puniti.

U stvarnosti, većina vozača to jednostavno ne radi. Automobili koji bi trebalo da troše manje i emituju manje ugljen-dioksida postaju samo skuplje i teže verzije klasičnih modela. Kada se baterija ne puni, motor sa unutrašnjim sagorevanjem preuzima sav posao uz veću potrošnju i veće emisije.

Foto: Shutterstock

Emisije veće nego što piše na papiru

Prema podacima organizacije Transport & Environment, plug-in hibridi u stvarnim uslovima emituju u proseku 135 grama CO₂ po kilometru, daleko više nego što proizvođači prikazuju u brošurama. Za poređenje, klasični automobili emituju oko 166 g/km, dok se za PHEV modele često navodi i do 75% niža emisija.

Ova razlika proizlazi iz manjkavosti WLTP testova, koji vozila testiraju u laboratorijskim uslovima i zanemaruju ponašanje vozača u stvarnom svetu. Rezultat, vozila se na papiru prikazuju kao „zelenija“ nego što zaista jesu, a proizvođači izbegavaju stroge klimatske ciljeve i novčane kazne.

Foto: Shutterstock

Milijarde uštede, milioni tona CO₂ viška

Između 2021. i 2023. godine, evropski proizvođači automobila su, zahvaljujući ovim testnim propustima, prodali više plug-in hibrida, a manje pravih električnih vozila nego što bi morali. Procene govore da je zbog toga ispušteno dodatnih 52 miliona tona ugljen-dioksida.

U isto vreme, kompanije poput BMW-a, Mercedesa i Volkswagena uštedeli su skoro 6 milijardi evra jer su izbegli kazne za prekoračenje dozvoljenih emisija. Sve to zahvaljujući vozilima koja se na testiranju ponašaju jedno, a na putevima potpuno drugačije.

Foto: Shutterstock

Vozači plaćaju više, dobijaju manje

Lažni ekološki imidž nije jedini problem. Vlasnici plug-in hibrida koji ne pune redovno baterije troše i do 1.100 dolara više godišnje na gorivo u poređenju sa očekivanjima. To su troškovi koje proizvođači u reklamama gotovo nikada ne pominju.

Transport & Environment upozorava da su realni troškovi korišćenja PHEV vozila u proseku 50% viši od prikazanih. Iako deluju moderno i napredno, mnogi plug-in hibridi zapravo predstavljaju skuplju i neefikasniju opciju, i za vozača i za životnu sredinu.

Foto: Shutterstock

Spora reakcija, neizvesna budućnost

Evropska komisija je konačno počela da koriguje WLTP sistem. Od ove godine nova vozila prolaze preciznije testiranje, dok će postojeći modeli biti revidirani od 2026. godine. Druga faza reforme, planirana za period između 2027. i 2028. godine, trebalo bi dodatno da približi laboratorijske i realne vrednosti emisija.

Ali to možda neće biti dovoljno. Stručnjaci pozivaju proizvođače da budu iskreniji prema potrošačima i da jasno objasne kako plug-in hibridi funkcionišu, i šta se dešava kada se ne pune. Bez te promene, plug-in modeli neće ispuniti svoje obećanje o čistijem vazduhu, već će ostati još jedan promašeni pokušaj "zelenog" marketinga.