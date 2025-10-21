Slušaj vest

Mnogi korisnici blokiraju kontakte iz raznih razloga, ali često zaborave koga su zapravo stavili na blok listu. Viber ima posebnu skriveni odeljak gde čuva sve blokirane brojeve, bez obzira da li su i dalje u vašem imeniku ili ne. Ova lista nije lako dostupna, pa je mali broj ljudi upoznat sa njom.

Blokirani kontakti ne nestaju iz sistema, samo su premješteni na skriveno mesto u podešavanjima privatnosti. To znači da, čak i ako ne vidite nekoga u porukama, ta osoba može i dalje biti blokirana i nalaziti se na toj listi.

Foto: Shutterstock

Zašto je blokirana lista važna?

Zamislite situaciju u kojoj ste nekoga blokirali slučajno ili iz besa, pa sada niste sigurni da li je ta osoba i dalje blokirana. Bez pristupa ovoj listi lako može doći do zabune i nepotrebnih problema u komunikaciji. Lista vam pruža jasnu kontrolu nad blokiranim kontaktima.

Pored toga, Viber sinhronizuje ovu listu na svim uređajima gde koristite isti nalog. To znači da će promena na telefonu automatski biti vidljiva i na računaru ili tabletu, što olakšava upravljanje blokadama.

Foto: Shutterstock

Kako pronaći listu blokiranih kontakata?

Da biste pristupili listi, prvo otvorite Viber i idite na podešavanja (Settings). Zatim uđite u odeljak Privatnost (Privacy), gde ćete pronaći opciju "Blocked list" ili Lista blokiranih. Tu se nalaze svi brojevi koje ste ikada blokirali.

Lista sadrži potpuni pregled blokiranih kontakata, pa ukoliko želite da nekoga odblokirate, to možete lako učiniti pritiskom na dugme "Unblock". Nakon toga, ta osoba će ponovo moći da vam šalje poruke i vidi vaš profil.

Foto: Shutterstock

Šta se dešava kada odblokirate nekoga?

Kada uklonite kontakt sa blokirane liste, ta osoba dobija pun pristup vašem Viber profilu. Moći će da šalje poruke, poziva vas i vidi vašu profilnu sliku i status. Zato je važno biti siguran pre nego što odblokirate nekoga.

Ova funkcija je posebno korisna ako ste nekoga blokirali iz nekog trenutnog impulsa ili nesporazuma, a sada želite da ponovo uspostavite komunikaciju. Upravljanje blokadama vam daje potpunu kontrolu nad tim ko može da vam se obrati.

Foto: Shutterstock

Vodič za pametno upravljanje blokadama na Viberu

Blokiranje nije trajna odluka, to je alat koji vam pomaže da kontrolišete svoju privatnost i komunikaciju. Redovno proveravanje liste blokiranih kontakata može vam pomoći da sprečite neželjene poruke, ali i da se oslobodite nepotrebnih blokada.

Važno je koristiti ovu opciju sa razmišljanjem i pratiti ko vam zaista smeta, a ko je možda blokiran greškom. Tako ćete imati bolju kontrolu nad svojim Viber iskustvom i sačuvati mir u digitalnoj komunikaciji.