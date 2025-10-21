Od 2028. sve se menja!

Evropska unija nastavlja da oblikuje tehnološku budućnost zakonima, a najnoviji potez direktno pogađa tržište punjača. Od 2028. godine svi eksterni punjači snage do 240 W moraće da imaju USB-C priključak, poseban kabl i jasno istaknutu snagu punjenja.

Ova obaveza neće se odnositi samo na telefone i laptope, već i na širok spektar uređaja: konzole, rutere, monitore, bežične punjače i druge potrošače. Cilj je jasan: standardizacija, smanjenje otpada i veća praktičnost za korisnike širom Evrope.

Foto: Shutterstock

Jedan kabl za sve

Novi standard predviđa da potrošači više neće morati da se snalaze kroz gomilu nekompatibilnih punjača. Jedan univerzalni kabl i punjač moći će da se koristi za više različitih uređaja, što znači manje troškova i manje elektronskog otpada.

EU ovim propisima direktno promoviše cirkularnu ekonomiju. Kablovi i punjači moraće da prikazuju stvarnu snagu punjenja bez lažnog marketinga, čime će korisnici tačno znati šta kupuju i da li je punjač sposoban da napuni njihov uređaj bez problema.

Foto: Shutterstock

Striktniji standardi za efikasnost i sigurnost

Pored univerzalnog priključka, svi punjači iznad 10 W moraće da ispune nove energetske zahteve. To uključuje minimalnu efikasnost pri niskim opterećenjima, kao i manju potrošnju energije u stanju mirovanja, čak i za bežične stanice.

Dodatno, novi propisi uvode i obaveznu prenaponsku zaštitu za osetljive uređaje poput rutera i Access Point stanica. EU jasno poručuje da uz funkcionalnost, sigurnost i energetska efikasnost moraju postati standard, a ne izuzetak.

Foto: Shutterstock

Može ostati punjač, ali pod novim pravilima

Važno je napomenuti da EU ne zabranjuje proizvođačima da i dalje nude punjače uz uređaje. Međutim, ako se punjač isporučuje, on mora biti potpuno usklađen s novim USB-C pravilima, uključujući i jasno označenu snagu i kompatibilnost.

Ova odluka posebno pogađa brendove koji su do sada koristili sopstvene standarde i kablove. Novi zakon tera industriju da konačno prestane sa praksom zatvorenih ekosistema i prihvati univerzalna rešenja koja su bolja za sve korisnike.

Foto: Shutterstock

Vođstvo u globalnoj standardizaciji

Ironično, dok je industrijski USB-IF konzorcijum godinama pokušavao da standardizuje USB-C, EU je taj posao obavila precizno i zakonski. Analitičari ističu da je ovo primer kako regulativa može efikasno oblikovati tržište.

Procene pokazuju da bi nova pravila mogla doneti ogromne uštede, čak 1.070 teravat-sati energije godišnje do 2030, uz više od 400 miliona prodatih punjača svake godine. EU ovim ne samo da standardizuje tržište, već i značajno doprinosi zelenoj tranziciji kontinenta.