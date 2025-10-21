Slušaj vest

X, nekada poznat kao Twitter, uvodi novu funkciju pod nazivom X Handle Marketplace, namenjenu isključivo korisnicima sa Premium Plus i Premium Business pretplatama. Na ovoj platformi korisnici će moći da pretražuju i preuzimaju neaktivna korisnička imena, naloge koji su dugo bili neaktivni, ali sada mogu imati značajnu vrednost.

Prodavnica je podeljena u dve kategorije: Priority Handles, gde se imena mogu dobiti besplatno i uključuju potpune nazive ili fraze, i Rare Handles, retka i tražena imena koja dolaze uz cenu od 2.500 do preko milion dolara, u zavisnosti od njihove jedinstvenosti i potražnje.

Foto: Shutterstock

Besplatna i ekskluzivna ponuda

Sekcija Priority Handles nudi izbor korisničkih imena koja su dostupna bez dodatnih troškova i uglavnom obuhvataju pune reči, fraze ili kombinacije slova i brojeva. Ovo korisnicima pruža priliku da unaprede svoj digitalni identitet bez finansijskih ulaganja.

Suprotno tome, Rare Handles predstavljaju unikatna, kratka i veoma tražena imena koja mogu koštati značajne svote novca. Ova imena su namenjena brendovima i pojedincima koji žele da ostave upečatljiv digitalni trag, što dodatno pokazuje koliko online identitet postaje vredan resurs.

Foto: Shutterstock

Novi izvor prihoda za X i njihov model pretplate

Ova funkcija nije planirana kao jednokratna promocija, već kao stalna usluga koja treba da poveća broj pretplatnika i angažman korisnika. Kada pretplatnik preuzme novo korisničko ime putem prodavnice, njegovo staro ime se zamrzava i više nije aktivno, čime se osigurava ekskluzivnost.

Pored toga, X razmatra uvođenje plaćenih usluga preusmeravanja sa starog korisničkog imena na novo, čime bi se dodatno olakšao prelazak i povećao prihod kompanije. Na taj način korisnička imena dobijaju trajnu vrednost kao digitalna imovina.

Foto: Profimedia, 0314679189

Korisnička imena zavise od Premium naloga

Važan uslov nove funkcije je da korisnička imena kupljena u okviru prodavnice zavise direktno od Premium pretplate korisnika. Ukoliko korisnik otkaže pretplatu, gubi novo korisničko ime i automatski se vraća na svoje prethodno.

Ova politika jasno pokazuje strategiju X-a da zadrži korisnike u pretplatničkom modelu ako žele da zadrže vredna i često skupa imena. Time se dodatno monetizuju delovi platforme koji su do sada bili besplatni.

Foto: Shutterstock

Budućnost digitalnog identiteta na X-u

Ovim potezom, X pretvara korisnička imena iz običnih oznaka profila u trgovinske digitalne resurse, stvarajući tržište gde online identitet ima merljivu finansijsku vrednost. Pokretanje ove prodavnice signalizira širi trend društvenih mreža ka monetizaciji svih aspekata korisničkog iskustva.

Ostaje da se vidi da li će ovaj pristup povećati popularnost X-a ili će odbiti korisnike koji ga vide kao komercijalizaciju ličnog identiteta. Ono što je jasno jeste da se digitalni svet menja i da posedovanje premium korisničkog imena može postati podjednako važno kao i vlasništvo nad domenom ili brendom.