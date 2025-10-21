Slušaj vest

Čini se da će Samsung predstaviti još jedan Galaxy flagship telefon bez ultra brzog punjenja koje mnogi korisnici žele. Apple i Google rade slično svake godine. Iako kupci žele moćno brzo punjenje, mnogi proizvođači ne ulažu u to dovoljno.

Ali brzo punjenje nije ono što nam zaista treba. Pravi problem je što su nam potrebne baterije koje traju ceo dan, svaki dan, bez stalne brige gde ćemo pronaći punjač.

Foto: Shutterstock

Mit o bateriji koja traje „ceo dan“

Kada kažemo „ceo dan“, to treba da znači da telefon udobno izdrži od jutra do večeri. Možda sam u manjini, ali želim pouzdano i stabilno punjenje, a ne žurbu da brzo dopunim skoro praznu bateriju. Idealno je da uključim telefon u punjač i budem siguran da će baterija sigurno da se napuni.

To ne znači da želim da budem vezan za punjač sat i po svakog dana. Brzo punjenje je simptom pravog problema, baterije ne mogu da izdrže pun dan intenzivnog korišćenja.

Foto: Shutterstock

Zašto baterije ne traju koliko obećavaju

Novi telefoni retko isporučuju bateriju koja traje onoliko koliko proizvođači navode za mnoge korisnike. Nije problem u samim baterijama, već u tome što se testiranja rade u idealnim uslovima koji se ne poklapaju sa realnim korišćenjem. „Prosečno“ trajanje baterije često zanemaruje različite načine na koje ljudi zaista koriste telefone.

Da vam telefon može trajati od jutra do večeri, imali biste luksuz da ga punite polako i sigurno preko noći, što manje opterećuje bateriju i uređaj. Neki jeftiniji telefoni, poput Moto G, približavaju se ovom idealu sa većim baterijama koje stavljaju trajnost ispred tankog dizajna ili skupih funkcija.

Foto: Shutterstock

Inovacije i kompromisi u tehnologiji baterija

OnePlus, na primer, rešava problem baterije tako što povećava brzinu punjenja do nivoa koji su nekada smatrani nesigurnim, ali su sada tehnički bezbedni. Ovaj pristup funkcioniše, dok ne krene po zlu. Potrebna je složena kombinacija hardvera i softvera da bi se održala ta brzina, a kvarovi mogu biti ozbiljni. Bar ovi proizvođači pokušavaju da pronađu rešenje.

Sa druge strane, giganti kao što su Samsung i Apple se fokusiraju na tanje telefone sa manjim baterijama. Mnogi vole tanke telefone, ali retko ko želi da puni telefon dva puta dnevno. Čvrste baterije (solid-state) nude obećavajuće rešenje sa većim kapacitetom, bezbednošću i boljim performansama, ali su skupe i zbog toga nisu široko dostupne.

Foto: printscreen YT

Zamišljajući idealnu bateriju za telefon

Idealni telefon bi trebalo da nađe ravnotežu, dovoljno kompaktan za udobno nošenje, ali sa baterijom koja traje ceo dan bez panike zbog punjenja. Različiti ljudi imaju različite potrebe, ali pouzdano trajanje baterije je univerzalna želja.

Pozdravljam napredak u softverskoj efikasnosti i pametnijim tehnologijama punjenja. Međutim, nadam se da proizvođači neće biti zadovoljni samo manjim koracima napred, već da će shvatiti da pravi napredak dolazi od boljih baterija, a ne samo od bržeg punjenja.