Slušaj vest

WhatsApp uvodi nova ograničenja koja će posebno pogoditi korisnike i firme koje masovno šalju poruke nepoznatim kontaktima. U pokušaju da suzbije spam, aplikacija testira sistem koji ograničava broj poruka koje se mogu poslati korisnicima koji nisu odgovorili.

Ova promena najviše će se odnositi na poslovne naloge i marketing agente koji zatrpavaju korisnike nepoželjnim porukama. WhatsApp jasno poručuje da, ako nema odgovora, nema ni nastavka slanja poruka.

Foto: Shutterstock

Svaka neodgovorena poruka sada ima cenu

Novi sistem funkcioniše jednostavno. Ako pošaljete poruku korisniku koji vam ne odgovori, ta poruka se računa u vaše mesečno ograničenje. Slanje više poruka bez reakcije sa druge strane dovodi vas sve bliže limitu.

Na primer, upoznate nekog na događaju i pošaljete mu tri poruke. Ako ne dobijete odgovor, sve tri ulaze u kvotu. WhatsApp će vas obavestiti kada se približite granici, putem iskačućeg prozora sa preostalim brojem dostupnih poruka.

Foto: Shutterstock

Koliki je tačno limit se još ne zna

Kompanija zasad nije otkrila tačan broj poruka koji će biti dozvoljen. Testiranja su u toku, a različite vrednosti se primenjuju u različitim regionima kako bi se pronašao optimalan balans između slobode komunikacije i zaštite korisnika.

Ono što je poznato jeste da većina korisnika verovatno neće ni primetiti ovu promenu. Ograničenja su pre svega usmerena na one koji zloupotrebljavaju platformu za masovno oglašavanje i slanje poruka bez pristanka.

Foto: Shutterstock

Borba protiv spama traje već neko vreme

Ova mera je samo deo šire strategije WhatsApp-a u borbi protiv neželjenog sadržaja. Tokom 2024. kompanija je već uvela ograničenja za broj marketinških poruka koje firme mogu slati korisnicima u jednom mesecu.

Takođe, uvedena je opcija da se korisnici jednostavno odjave od promotivnih poruka, a da pritom i dalje mogu da dobijaju korisne informacije, podršku ili obaveštenja iz relevantnih izvora. Ovaj korak dodatno jača kontrolu korisnika nad sadržajem koji žele da primaju.

Foto: Shutterstock

Novi sistem se širi na ključna tržišta

WhatsApp testira nova pravila u više od deset zemalja, uključujući Indiju, svoje najveće tržište sa preko 500 miliona korisnika. Eksperiment uključuje i ograničenje broja "broadcast" poruka koje firme i korisnici mogu poslati većem broju ljudi.

Cilj je jasan, smanjiti količinu neželjenog sadržaja i korisnicima omogućiti pregledniji inbox. Ako se testiranje pokaže uspešnim, možemo očekivati širu primenu ovih pravila u svim regionima.