Električna vozila godinama čekaju tehnološki skok koji će značajno povećati njihov domet i ubrzati punjenje baterija. Sada su kineski naučnici najavili veliki proboj u tehnologiji baterija sa čvrstim elektrolitom, tehnologiji koja bi mogla omogućiti vožnju električnih automobila više od 1.000 kilometara sa jednim punjenjem. Ovaj napredak mogao bi ubrzati prelazak na električnu mobilnost širom sveta.

Baterije sa čvrstim elektrolitom se razlikuju od današnjih litijum-jonskih paketa jer umesto tečnog elektrolita koriste čvrstu supstancu za provodljivost jona, što donosi prednosti u bezbednosti, energetskoj gustini i dugotrajnosti. Međutim, razvoj materijala koji kombinuju visoku provodljivost i otpornost bio je veliki izazov, sve do ovog značajnog otkrića.

Foto: Shutterstock

Novi inovativni spoj popunjava mikropukotine

Jedno od ključnih otkrića je „pametni spoj“ koje su razvili kineski istraživači. Ovaj specijalan materijal sadrži jone joda koji se sele ka spoju između elektrode i čvrstog elektrolita. Popunjavanjem sitnih pukotina, lepilo stvara stabilniju vezu i sprečava propadanje koje bi moglo skratiti vek baterije.

Ova svojina samoreparacije je od presudne važnosti jer spoj elektrode i elektrolita mora ostati čvrst kroz stotine ciklusa punjenja i pražnjenja. Inovacija rešava jedan od glavnih problema koji su do sada otežavali komercijalnu primenu baterija sa čvrstim elektrolitom.

Foto: Shutterstock

Fleksibilni polimerski elektroliti pomeraju granice

Drugi značajan napredak dolazi iz Kineske akademije nauka, gde su naučnici razvili polimerski elektrolit sposoban da se savije više od 20.000 puta bez pucanja. Ova izuzetna fleksibilnost je velika prednost u odnosu na ranije čvrste elektrolite koji su bili kruti i skloni lomljenju, što je ograničavalo njihovu praktičnu primenu.

Pored otpornosti, ovaj polimer ubrzava kretanje litijum-jona unutar baterije i povećava kapacitet skladištenja energije za čak 86%. Ova poboljšanja mogu dovesti do lakših baterija sa većim kapacitetom, što će dodatno povećati efikasnost električnih automobila.

Foto: Shutterstock

Fluorom ojačani sloj podiže sigurnost

Bezbednosni izazovi su dugo pratili baterije sa čvrstim elektrolitom, naročito u pogledu stabilnosti pri visokim temperaturama i otpornosti na fizička oštećenja. Kako bi to rešili, istraživači sa Univerziteta Tsinghua razvili su fluorisan polieter sloj koji štiti površinu elektrolita od probijanja i termičkog stresa.

Testovi su pokazali da ovaj sloj može izdržati probijanje iglom i temperature do 120 stepeni Celzijusa, što znatno prevazilazi uobičajene radne uslove. Ova zaštita podiže sigurnost baterija i povećava njihovu dugotrajnost, što je ključno za širu primenu.

Foto: Ilustracija, Profimedia

Kina jača svoju poziciju u globalnoj trci za baterije

Kina već dominira tržištem baterija za električne automobile zahvaljujući kompanijama poput CATL i BYD. Ova nova naučna otkrića mogla bi dodatno učvrstiti tu poziciju, omogućavajući masovnu proizvodnju naprednih baterija sa čvrstim elektrolitom. Kompanija MG je već predstavila električni automobil sa polučvrstim elektrolitom, što pokazuje komercijalni potencijal ove tehnologije.

Istovremeno, globalni proizvođači automobila kao što su Mercedes-Benz i Toyota ubrzano rade na sopstvenim solid-state rešenjima sa planom da ih plasiraju između 2027. i 2028. godine. Ako se ova očekivanja ostvare, era baterija sa čvrstim elektrolitom mogla bi revolucionisati električnu mobilnost, donoseći sigurnije, dugotrajnije i efikasnije automobile.