Slušaj vest

Paxos, PayPal blockchain partner, slučajno je mintovao ( napravio ili izdao nove digitalne tokene ili kriptovalute) neverovatnih 300 triliona PYUSD tokena, što je više nego dvostruko od ukupnog svetskog BDP-a! PYUSD je stabilna kriptovaluta vezana za dolar, ali ova greška pokazuje koliko tehnologija može biti osetljiva kada izađe iz kontrole.

Ovakva greška može da potrese ceo finansijski sistem, jer mintovanje ogromnih količina novca može dovesti do haosa u ekonomiji. To je znak da i veliki igrači u svetu kripta još uvek eksperimentišu sa moćnim, ali nestabilnim tehnologijama.

Foto: Shutterstock

Brzo sagorevanje triliona i smirivanje tržišta

Paxos je brzo reagovao i objavio da su svi viškovi tokena odmah "spaljeni" te da su sredstva korisnika bezbedna. Iako kažu da je to “interna tehnička greška,” takve greške u svetu finansija mogu izazvati pravi haos i oluju na tržištu.

Kompanija pokušava da umiri javnost, ali incident pokazuje da blockchain sistemi, ma koliko sofisticirani bili, nisu neprobojni. Svaki sličan problem može brzo narušiti poverenje u ceo ekosistem stabilnih kriptovaluta.

Foto: Shutterstock

PayPal-ova karta za kripto revoluciju

PYUSD je PayPal-ova stabilna kriptovaluta koja povezuje tradicionalni finansijski svet sa blockchain tehnologijom. Sa podrškom jednog od najvećih globalnih platnih sistema, PYUSD ima potencijal da potpuno promeni način na koji koristimo novac.

Međutim, tržište stabilnih kriptovaluta je tvrdo i svaka greška može ugroziti šanse za širu primenu. Ovaj incident jasno pokazuje koliko je teško održati stabilnost u svetu koji se brzo menja.

Foto: Shutterstock

Kada mintovanje izmakne kontroli

Stablecoini zavise od preciznog upravljanja rezervama i softverom koji ih izdaje. Čak i mala greška u kodu može izazvati ogromne finansijske posledice i izgubiti poverenje korisnika.

Primer TerraUSD-a iz 2022. pokazuje koliko brzo stvari mogu da krenu nizbrdo. Paxosova greška je alarm da je potrebna još veća pažnja i rigoroznost u ovoj oblasti. Korisnici i investitori sada s pažnjom prate kako će Paxos unaprediti svoje protokole.

Foto: Shutterstock

Web3 haos i lekcije za budućnost finansija

Ova priča brzo je postala hit među Web3 zajednicom koja već dugo ukazuje na nepredvidivu prirodu blockchain tehnologija. Greške poput ove podsećaju da decentralizacija ne znači i da nema mesta za ljudske i tehničke propuste.

Za budućnost finansija, pouzdanost i sigurnost su ključni, inovacija ne sme ići na štetu stabilnosti. Ova greška je zvono za uzbunu koje zahteva bolje kontrole i transparentnost u svetu kriptovaluta.