Slušaj vest

Sećate li se dana kada je Microsoft Paint bio samo jednostavan program u kojem ste crtali štapaste figure, nasumično bojali i možda koristili sprej za neke posebne efekte? Za mnoge od nas, to je bilo vrhunac umetničkih poduhvata na Windows-u, jednostavno, bez komplikacija i pomalo nostalgično. Nije bilo reči o pravljenju remek-dela, već o brzom i lakom alatu za skiciranje ideja ili sitne izmene slika.

Danas, međutim, Paint je doživeo pravu transformaciju. Ono što je nekada bio skroman, minimalistički program za crtanje sada koristi najnoviju AI tehnologiju. Umesto da samo crtate ručno, sada AI može da analizira vašu umetnost, predloži poboljšanja, pa čak i potpuno promeni stil slike u različite umetničke forme.

Foto: Shutterstock

AI koji transformiše vašu umetnost

Najnova nadogradnja donosi zanimljivu funkciju pod nazivom Restyle, koja koristi veštačku inteligenciju da reinterpretira vaše slike u različitim umetničkim stilovima. Prema Microsoft Insider blogu, ovaj alat omogućava korisnicima da lako promene izgled svoje umetnosti birajući između unapred podešenih stilova. Sa samo nekoliko klikova, Paint će generisati novu verziju vaše slike, koju možete dodati na platno, sačuvati ili kopirati za kasniju upotrebu.

Ovaj dodatak pokazuje Microsoftovu ambiciju da Paint postane mnogo više od običnog alata za crtanje. Umesto da samo generiše slike pomoću AI od nule, kompanija sada želi da pomogne korisnicima da unaprede i dorade sopstvene kreacije, otvarajući nove mogućnosti za kreativnost čak i kod početnika.

Foto: Shutterstock

Od štapastih figura do pop-arta

Da bi pokazao nove mogućnosti, Microsoft je demonstrirao kako obična slika čamca može biti transformisana u vibrantan pop-art komad koristeći Copilot, AI asistenta Paint-a. Dok su rezultati impresivni za detaljnije slike, ostaje da se vidi koliko AI može da „oživi“ jednostavnije crteže, poput onih poznatih loše nacrtanih štapastih figura koje mnogi od nas crtaju.

Iako možda ne treba očekivati čuda kada je reč o amaterskim crtežima, Restyle funkcija svakako donosi zabavan i eksperimentalni sloj u tradicionalno Paint iskustvo. Čak i ako vaše štapaste figure ne izgledaju kao remek-delo renesansne umetnosti, mogućnost da se igrate različitim umetničkim stilovima je svakako zanimljiva.

Foto: Microsoft.com

Ko može da koristi nove funkcije?

Nisu svi korisnici trenutno u prilici da isprobaju ove AI funkcije. Restyle je dostupan uglavnom onima koji su deo Windows Insider programa, što znači da mogu pristupiti ranijim verzijama Windows ažuriranja. Za ostale, ova funkcija će biti dostupna kasnije kada Microsoft završi testiranje i zvanično je pusti.

Takođe, pošto se AI obrada odvija lokalno na vašem uređaju, biće vam potreban odgovarajući računar da biste koristili ove alate. Konkretno, Restyle zahteva uređaj sa Snapdragon čipom i Microsoft nalog za prijavu. Ovo je urađeno kako bi se osigurala potrebna procesorska snaga i kako bi Microsoft mogao da kontroliše korišćenje usluge.

Foto: Shutterstock

Šta nas očekuje u budućnosti Paint-a

Ova nadogradnja deo je šireg trenda gde Microsoft integriše AI u svoje svakodnevne softverske alate, sa ciljem da kreativni proces učini dostupnijim i efikasnijim. Ugradnjom AI direktno u Paint, Microsoft poziva korisnike da eksperimentišu, stvaraju i unapređuju digitalnu umetnost, čak i bez stručnih veština.

Kako AI tehnologija bude sve naprednija i prisutnija u softveru koji svakodnevno koristimo, alati poput Paint-a će sve više zamućivati granicu između amaterskog crtanja i profesionalne umetnosti. Bilo da ste povremeni korisnik ili budući umetnik, ove inovacije mogu u budućnosti potpuno promeniti način na koji pristupamo digitalnoj kreativnosti.