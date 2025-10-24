Slušaj vest

Kompanija Meta najavila je nove bezbednosne funkcije za WhatsApp i Messenger kako bi zaštitila korisnike od sve sofisticiranijih internet prevara. Ove promene dolaze u trenutku kada prevaranti širom sveta sve češće pokušavaju da dođu do privatnih podataka, verifikacionih kodova i bankovnih informacija.

Na WhatsAppu, korisnici će sada dobijati automatsko upozorenje ukoliko pokušaju da podele ekran tokom video poziva sa osobom koja nije u njihovim kontaktima. Ova funkcija osmišljena je da spreči situacije u kojima bi korisnici nenamerno pokazali osetljive podatke koji se pojavljuju na ekranu telefona.

Foto: Shutterstock

Messenger dobija funkciju „Scam Detection“

Messenger uvodi novu opciju pod nazivom „Scam Detection“, koja je dostupna u podešavanjima privatnosti. Kada je uključena, aplikacija analizom poruka prepoznaje obrasce karakteristične za prevare i upozorava korisnika ako poruka dolazi od sumnjivog ili nepoznatog pošiljaoca.

Meta naglašava da se ova detekcija obavlja isključivo na samom uređaju korisnika, čime se čuva end-to-end enkripcija razgovora. Tek ako korisnik odluči da pošalje poruke na dodatnu AI proveru, enkripcija se privremeno uklanja radi detaljnije analize.

Foto: Cnet

Upozorenja i edukacija kao ključ odbrane

U slučaju da sistem otkrije sumnjiv sadržaj, korisnik dobija upozorenje zajedno sa praktičnim objašnjenjima o najčešćim oblicima internet prevara. Među njima su lažne ponude za posao, obećanja o brzoj zaradi, kao i navodne mogućnosti za rad od kuće koje zahtevaju uplatu unapred.

Korisnicima su odmah dostupne opcije za blokiranje i prijavu sumnjivog naloga, dok aplikacija nudi i edukativne informacije o tome kako prepoznati i sprečiti slične pokušaje obmane u budućnosti.

Foto: Shutterstock

Globalna borba protiv mreža za prevare

Meta je saopštila da je samo tokom ove godine uklonila više od 21.000 lažnih Facebook stranica i naloga koji su se predstavljali kao služba za korisničku podršku. Osim toga, ugašeno je i oko osam miliona profila na Facebooku i Instagramu koji su bili povezani sa takozvanim „centrima za prevare“.

Ove kriminalne mreže deluju na globalnom nivou i ciljaju korisnike putem društvenih mreža, aplikacija za upoznavanje i platformi za trgovinu kriptovalutama. Najčešće mete su stariji korisnici i osobe koje traže posao ili dodatnu zaradu.

Foto: Shutterstock

„Romance baiting“ i „pig butchering“

Jedan od najopasnijih oblika internet prevare je takozvani „romance baiting“ ili „pig butchering“, u kojem prevaranti prvo uspostave emotivnu vezu sa žrtvom, a zatim je uvere da uloži novac u lažne investicione projekte. Kada žrtva uplati sredstva, prevaranti nestaju bez traga.

Prema podacima istražitelja, iza ovih prevara često stoje organizovane grupe iz jugoistočne Azije. Mnogi od samih prevaranata dovedeni su u te zemlje pod izgovorom dobro plaćenog posla, da bi potom bili prisiljeni da učestvuju u ovim mrežama obmane. Takve manipulacije traju mesecima, dok žrtve ne izgube poverenje u sopstveni sud i ne ostanu bez ušteđevine.