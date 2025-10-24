Slušaj vest

Brod kompanije Evergreen izgubio je oko 50 kontejnera tokom manevra u luci Kajaо, pri čemu je deo tereta završio u moru. Incident je poremetio rad luke i odmah privukao pažnju pomorskih vlasti.

Među izgubljenim stvarima bili su odeća, obuća, satovi, kuhinjski pribor i više od 500.000 iPhone 17 uređaja, koji su trebali biti isporučeni u Meksiko. Ogroman obim elektronike naglašava razmere gubitka i izaziva zabrinutost zbog mogućeg uticaja na lanac snabdevanja.

Foto: Printscreen/Apple

Kako su kontejneri završili u moru

Lučke vlasti su saopštile da se incident dogodio dok je brod obavljao manevre istovara. Kombinacija jakih vetrova i visokih talasa dovela je do toga da se nekoliko kontejnera odvoji i padne u more.

Pomorski stručnjaci napominju da, iako retki, ovakvi gubici mogu da se dese kada su brodovi izloženi neočekivanim vremenskim uslovima ili kada teret nije stabilno raspoređen. U ovom slučaju, kontejneri su pali sa krme, pokazujući koliko su ranjive pošiljke visoke vrednosti u transportu.

Foto: EPA/JEROME FAVRE

Izazovi u naporima za spasavanje

Pomorske spasilačke ekipe brzo su reagovale kako bi izvukle što više kontejnera, ali se procenjuje da je značajan deo tereta možda trajno oštećen zbog udarca i izlaganja slanoj vodi.

Luka je privremeno obustavila rad kako bi se omogućili bezbedni radovi na spasavanju, što je odložilo druge pošiljke i stvorilo posledice u lokalnim i međunarodnim rasporedima transporta. Ekipe za spasavanje suočavaju se sa izazovom pronalaženja kontejnera rasutih po zalivu.

Foto: Foto: Kineski radio internacional

Svedoci opisuju haos

Radnici i posmatrači u luci opisali su haotičnu scenu dok su kontejneri padali i tonuli. Posade su se trudile da osiguraju preostali teret dok je more i dalje nosilo ostatke. Spasilačke ekipe odmah su reagovale kako bi pokušale da povrate što više kontejnera i umanje štetu Apple tereta, pre svega iPhone 17 uređaja.

Svedočenja ističu koliko se ovakvi incidenti brzo mogu odigrati, pretvarajući rutinske operacije istovara u hitnu situaciju visokog rizika. Dramatične scene naglašavaju rizike sa kojima se suočava moderna pomorska logistika, čak i pod kontrolisanim uslovima.

Foto: portnews.it

Posledice za pomorsku industriju

Gubitak visokovredne elektronike, uključujući i iPhone 17 uređaje, pokreće pitanja o bezbednosti transporta, osiguranju tereta i otpornosti globalnog lanca snabdevanja. Stručnjaci napominju da incidenti ove veličine, iako retki, mogu imati neposredne tržišne posledice.

Vlasti nastavljaju istragu kako bi procenile puni obim gubitka. Za Evergreen i druge prevoznike, incident sa brodom Ever Lunar podseća na izazove koje nose ekstremni vremenski uslovi, velike pošiljke i potreba za strožim merama bezbednosti u modernoj pomorskoj logistici.