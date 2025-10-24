Slušaj vest

Korisnici HBO Max-a probudili su se uz iznenađujuću vest: cene pretplata su skočile i to odmah. Warner Bros. Discovery je potvrdio da će svi paketi poskupeti, što predstavlja treće povećanje cena u samo tri godine. Ova odluka izazvala je nezadovoljstvo među korisnicima širom sveta, mnogi od kojih su se navikli na stabilne mesečne troškove.

Za nove pretplatnike, nove cene važe od 21. oktobra. Postojeći korisnici će povećanje osetiti pri sledećoj naplati, najkasnije do 20. novembra. Ova odluka postavlja pitanje koliko će lojalnih korisnika ostati u konkurentnom okruženju streaming servisa.

Koliko sada treba da platite?

Osnovni HBO Max Basic With Ads plan, koji omogućava strimovanje na dva uređaja uz reklame, sada košta 10,99 dolara mesečno ili 109,99 dolara godišnje. Standardni plan, bez reklama, poskupeo je na 18,49 dolara mesečno, dok godišnja pretplata iznosi 184,99 dolara.

Premium plan, koji donosi 4K kvalitet i strimovanje na četiri uređaja, sada košta 22,99 dolara mesečno ili 229,99 dolara godišnje. Iako platforma ostaje konkurentna po kvalitetu sadržaja, rast cena može uticati na zadovoljstvo korisnika, posebno onih koji paze na budžet.

Obrazac povećanja cena

Ovo poslednje poskupljenje sledi nakon dve prethodne promene: jedno ubrzo nakon lansiranja HBO Max-a 2023. godine, i drugo 2024. godine. Česta poskupljenja pokazuju koliko je izazovno za streaming servise da balansiraju ulaganja u sadržaj i pristupačnost za korisnike.

Drugi veliki servisi, uključujući Netflix, Disney+, Apple TV i Hulu, takođe su povećali cene u poslednjih nekoliko godina. Ipak, mnogi dugogodišnji korisnici HBO Max-a smatraju da servis sada dostiže cenu koja bi mogla testirati strpljenje pretplatnika.

Ulaganje u originalni sadržaj

Warner Bros. Discovery opravdava povećanje cena tvrdnjom da je ono neophodno za održavanje visokog standarda produkcije i finansiranje novih serija i filmova. Trenutno, platforma nudi popularne naslove kao što su The Last of Us, Succession, The White Lotus, Game of Thrones, Peacemaker i Hacks.

Uskoro se očekuju novi naslovi, uključujući A Knight of the Seven Kingdoms i IT: Welcome to Derry. Kompanija pozicionira poskupljenje kao ulaganje u kvalitetan sadržaj, što opravdava nove cene.

Budućnost lojalnosti korisnika

Povećanje cena prirodno postavlja pitanje koliko će korisnika ostati verno HBO Max-u. U eri kada su opcije za strimovanje brojne, svaka promena cene pažljivo se prati.

Konkurentno tržište znači da svaka odluka utiče na zadržavanje korisnika. Način na koji HBO Max upravlja ovim povećanjem cena mogao bi odrediti njegovu poziciju na tržištu u narednim godinama, dok pretplatnici balansiraju između troška i vrednosti ekskluzivnog sadržaja.