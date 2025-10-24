Slušaj vest

Google je objavio značajnu prekretnicu u oblasti kvantnog računarstva, otkrivši da njegov novi algoritam „Quantum Echoes“, razvijen na kvantnom čipu Willow, nadmašuje najnaprednije superračunare na svetu. Kompanija navodi da algoritam radi 13.000 puta brže od tradicionalnih sistema, što označava ključni korak ka praktičnoj primeni kvantnih tehnologija.

Generalni direktor Alphabet-a, Sundar Pičaj, opisao je ovo dostignuće kao prvo „proverljivo kvantno prvenstvo“, jer se rezultati mogu nezavisno potvrditi na drugim kvantnim računarima ili eksperimentima. Ovo otkriće, predstavljeno u naučnom časopisu Nature, signalizira prelazak kvantne teorije iz laboratorije ka stvarnoj upotrebi.

Foto: Shutterstock

Unutrašnji rad algoritma Quantum Echoes

Algoritam Quantum Echoes predstavlja novi pristup replikaciji i proveri kvantnih rezultata na različitim kvantnim sistemima. Ova mogućnost verifikacije izuzetno je važna, jer je jedan od glavnih izazova kvantnog računarstva upravo potvrda tačnosti i ponovljivosti rezultata.

Prema navodima Google-ovog tima, efikasnost algoritma mogla bi da otključa moćne alate za razumevanje atomskih interakcija. Simulacijom ponašanja molekula mnogo brže nego klasične metode, Quantum Echoes može ubrzati napredak u oblastima kao što su medicina, hemija i nauka o materijalima.

Foto: Shutterstock

Sundarova vizija za kvantni napredak

U objavi na mreži X, Sundar Pičaj je istakao da je Willow čip postigao brzinu neuporedivu sa bilo kojim klasičnim algoritmom. „Naš Willow čip je ostvario prvo proverljivo kvantno prvenstvo“, rekao je. „Može da objasni interakcije između atoma u molekulu pomoću nuklearne magnetne rezonance, čime otvara put ka potencijalnim primenama u otkrivanju lekova i nauci o materijalima.“

Pichai je naglasio da je proverljivost ono što ovo dostignuće razlikuje od ranijih tvrdnji o „kvantnoj nadmoći“. Istakao je da se rezultati mogu ponoviti ili potvrditi, što predstavlja „značajan korak ka prvoj stvarnoj primeni kvantnog računarstva“.

Nova faza u trci za kvantnu dominaciju

Najnoviji rezultati Google-a pojačavaju globalnu trku za kvantno vođstvo, u kojoj učestvuju i Microsoft, IBM i brojni startapi koji pokušavaju da iskoriste snagu kvantnog procesiranja. Napredak kompanije nadovezuje se na prethodnu tvrdnju da je Willow rešio složen problem za pet minuta, što bi superračunaru trebalo 10 septiliona godina.

Ova demonstracija pozicionira Google bliže ostvarenju ogromnog potencijala koji kvantno računarstvo obećava, rešavanju problema koji su nedostižni i najbržim klasičnim mašinama. Svaka nova prekretnica potvrđuje da se kvantni sistemi približavaju praktičnoj i svakodnevnoj upotrebi.

Foto: Shutterstock

Put ka kvantnom računarstvu

Kvantni računari funkcionišu pomoću kvantnih bitova (kubita) koji mogu istovremeno predstavljati više stanja, za razliku od tradicionalnih bitova koji su 0 ili 1. To im omogućava da istovremeno obavljaju ogroman broj proračuna, pružajući značajnu prednost u brzini za određene tipove problema.

Ipak, izgradnja stabilnih i pouzdanih kvantnih sistema ostaje veliki izazov. Google-ov proverljivi proboj sa čipom Willow ukazuje da bi uskoro mogli biti mogući pouzdani i ponovljivi rezultati, što približava oblast kvantnog računarstva praktičnoj primeni u narednih pet godina, posebno u medicini i nauci o materijalima.