Donald Tramp ponovo je uzdrmao svetsku politiku, ovog puta pomilovanjem Čangpenga Žaoa, osnivača Binancea, najveće kriptoberze na svetu. Odluka je izazvala pravu eksploziju u finansijskim krugovima i označila kraj, kako je Bela kuća rekla, „rata protiv kriptovaluta“ koji je vodila Bajdenova administracija.

„Predsednik Tramp iskoristio je svoja ustavna ovlašćenja i pomilovao gospodina Žaoa,“ stoji u saopštenju Bele kuće. „Rat protiv kripta je završen.“ Ovim potezom Tramp ne samo da menja kurs američke kripto politike, već i šalje jasnu poruku da želi da SAD postanu centar globalne digitalne ekonomije.

Foto: David Ryder / Zuma Press / Profimedia

Od krivice do trijumfa - uspon i pad kripto cara

Žao, poznat širom sveta kao CZ, priznao je krivicu krajem 2023. godine zbog propusta u sprovođenju mera protiv pranja novca i platio rekordnu kaznu od 4,3 milijarde dolara. Podneo je ostavku na mesto direktora Binancea i završio na kratkoj zatvorskoj kazni od četiri meseca.

Ali kripto mogul se vratio brže nego što je iko očekivao. Sa ličnim bogatstvom od više milijardi dolara i armijom pristalica u industriji, CZ je ponovo u centru pažnje, ovaj put kao simbol Trampovog novog kursa prema deregulaciji i slobodnom tržištu.

Foto: Shutterstock

Kripto zajednica slavi: “Kraj ere progona!”

Vest o pomilovanju odjeknula je kao grom u kripto svetu. “Neverovatno! Hvala predsedniku Trampu na njegovom liderstvu i na tome što Ameriku vraća na tron kripta,” saopštio je Binance odmah nakon odluke. Na društvenim mrežama hiljade korisnika slavilo je Žaov povratak kao “istorijski trenutak.”

Tramp je, u svom stilu, odgovorio nonšalantno. “Govoriš o onom kripto čoveku? Ljudi kažu da nije uradio ništa loše. Kažu da to uopšte nije zločin,” izjavio je uz osmeh. “Bio je progonjen i zato sam ga pomilovao. Jednostavno.”

Donald Tramp Foto: Shutterstock

Ispod površine: veze Trampove porodice i Binancea

Dok svet bruji o pomilovanju, mnogi ukazuju na dublje veze između Trampove porodice i Binancea. Prema pisanju Wall Street Journala, predstavnici Trampovog porodičnog biznisa ranije su vodili razgovore o mogućem ulaganju u američku filijalu Binancea. Žao je sve to negirao i napisao na mreži X da “nije imao nikakve razgovore o Binance US dogovoru ni sa kim.”

Ipak, saradnja između dve imperije već postoji. Kada je jedan emiratski investicioni fond poslao 2 milijarde dolara Binanceu, sredstva su isplaćena u digitalnoj valuti koju je razvila Trampova firma World Liberty Financial. Time je Trampov porodični token dobio globalni legitimitet i milionski profit.

Foto: Shutterstock

Kritike pljušte: Senatori upozoravaju na “opasan presedan”

Dok kripto zajednica slavi, politički protivnici pale crvene alarme. Senatorka Elizabet Voren i grupa demokratskih kolega optužili su Trampa da popušta nadzor nad industrijom poznatom po pranju novca i kršenju sankcija. “Ovo je poklon industriji koja godinama funkcioniše iznad zakona,” naveli su u zajedničkom saopštenju.

Podsetimo, Ministarstvo pravde ranije je optužilo Binance da nije prijavio više od 100.000 sumnjivih transakcija, uključujući i one povezane s grupama poput Al Kaide i Hamasa. SEC je tužio Binance 2023. godine, ali je slučaj povučen ubrzo nakon Trampove inauguracije. Kritičari tvrde da je slučaj CZ-a samo početak nove, mnogo šire priče o moći, novcu i politici.