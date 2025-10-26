Slušaj vest

Kineski automobilski gigant Changan, koji je ranije ove godine najavio ulazak na srpsko tržište, predstavio je ljubiteljima četvorotočkaša svoje električne modele Deepal S05 i Deepal S07.

Ovo je prvi put da domaća publika ima priliku da uživo vidi automobile kompanije Changan, ali reč je o predpremijeri. Na zvanično predstavljanje čeka se otvaranje prvog prodajnog salona u Srbiji, koje bi trebalo da se desi uskoro.

Nepoznato ime, ali obećava

Ne otpisujte prerano nepoznato ime. Changan Automobile je jedan od četiri najveća kineska proizvođača automobila, sa istorijom dugom više od 150 godina i 41 godinom iskustva u modernoj auto industriji. U državnom je vlasništvu i zapošljava oko 82.000 ljudi, dok godišnje proda gotovo 2,7 miliona vozila u preko 90 zemalja sveta.

Ovaj gigant ima svoj dizajn centar u Italiji, istraživački centar u Birmingemu i evropsku bazu delova u Holandiji, dok trenutno radi na otvaranju fabrike rezervnih delova u Belgiji. Dakle, na rezervne delove ne bi trebalo predugo da se čeka.

Changan u Srbiju ulazi sa dva potpuno električna modela.

Deepal S05

Deepal S05 je kompaktni električni SUV koji kombinuje futuristički dizajn i tehnologiju namenjenu vozačima koji žele luksuz, ali bez previsoke cene. Njegov izgled odlikuju čiste linije, sportska silueta i aerodinamični detalji.

Unutrašnjost je minimalistička, sa centralnim ekranom od 15,4 inča i head-up displejom koji zamenjuje klasične instrumente. Kabina odiše modernim materijalima i prostranošću, a panoramski stakleni krov je tu da dodatno pojača osećaj otvorenosti u vožnji.

Ispod haube, Deepal S05 krije ozbiljne performanse zahvaljujuči AWD pogonu i elektromotoru snage 200 kW (272 KS). Reklamirani domet je do 485 kilometara po WLTP standardu, a baterija kapaciteta 68,8 kWh podržava brzo punjenje od 30 do 80% za oko 15 minuta.

Deepal S07

Deepal S07 je električni SUV čija misija je da ukombinuje eleganciju, tehnologiju i praktičnost u jednom vozilu. Njegov izgled je odmah prepoznatljiv po dinamičnim linijama, skrivenim ručkama na vratima i futurističkom svetlosnom potpisu, dok unutrašnjost donosi minimalistički, ali luksuzan ambijent.

Baš kao i kod S05 modela, centralni ekran je dijagonale 15,6 inča, na raspoiaganju je head-up displej, kao i panoramski krov. Pored samog dizajna, još jedna razlika je ta što je Changan kod ovog modela otišao korak dalje u izboru materijala kabine - za još snažniji osećaj luksuza.

Pokreće ga električni motor od 160 kW (217 KS) sa obrtnim momentom od 320 Nm, koji je u stanju da razvije maksimalnu brzinu od 180 km/sat. Baterija kapaciteta od približno 80 kWh obezbeđuje domet do 445 kilometara po WLTP standardu - i puni se od 30 do 80% za 35 minuta.

S07 nudi i praktičnost - prtljažnik zapremine 445 litara, a obaranjem zadnjih sedišta prostor raste na 1.250 litara - uz dodatan prednji prostor od 125 litara.

Povoljniji nego što ste očekivali?

Kao što smo već rekli, Changan će Deepal S05 i Deepal S07 zvanično predstaviti uskoro, kada ćemo i saznati finalnu cenu. Ona trenutno nije formirana i niko iz kompanije nije sa sigurnošću mogao da nam kaže šta možemo da očekujemo. Ipak, ono što smo uspeli da izvučemo je da će cene kretati između 30.000 i 40.000 evra.

"Neverne Tome" će za svaki kineski automobil reći da je "mačka u džaku". Međutim, Changan na naše tržište ulazi samouvereno i bez trunke zadrške o kvalitetu koji donosi. Kupce očekuje 7 godine garancije ili 160.000 km na vozilo, odnosno 8 godina garancije na bateriju ili 200.000 km - pa šta prvo istekne.