U strahu od kazni i zabrana

U strahu od kazni i zabrana

Slušaj vest

Kina je uvela nova pravila usmerena na influensere na društvenim mrežama koji dele stručna znanja na internetu. Propisi koje je donela Uprava za sajber prostor Kine (CAC) zahtevaju da svako ko govori o oblastima kao što su medicina, finansije, pravo ili obrazovanje dokaže da je kvalifikovan za to.

Influenseri sada moraju da pruže dokaz o formalnoj obuci, relevantnoj univerzitetskoj diplomi ili potvrđenom profesionalnom iskustvu pre nego što objave savete ili analize. Ova mera deo je šireg napora Pekinga da pojača nadzor nad digitalnim sadržajem i suzbije širenje dezinformacija na popularnim platformama.

Predsednik Kine Si Đinping Foto: Kineska medijska grupa

Obavezna potvrda stručnosti

Direktiva CAC-a uvodi novu obavezu za kreatore sadržaja da dokažu autentičnost svog znanja. Influenseri koji ne ispune ove zahteve mogli bi izgubiti mogućnost da objavljuju sadržaje u određenim oblastima.

Propisi su posebno usmereni na sadržaje koji pružaju savete, što odražava zabrinutost vlasti zbog netačnih ili obmanjujućih informacija koje se brzo šire internetom. Peking tvrdi da o profesionalnim temama treba da govore samo oni koji mogu da potkrepe svoje tvrdnje stvarnim kvalifikacijama.

Foto: Shutterstock

Platforme preuzimaju ulogu nadzornika

Velike platforme kao što su Douyin, Weibo i Bilibili sada su odgovorne za proveru identiteta i kvalifikacija korisnika pre nego što im dozvole da objavljuju stručne komentare. Ove kompanije moraju da obezbede usklađenost sa standardima verifikacije koje propisuje CAC.

Nepoštovanje novih pravila može dovesti do ozbiljnih posledica, uključujući suspenziju naloga, trajne zabrane ili novčane kazne do 100.000 juana (oko 14.000 američkih dolara). Na ovaj način platforme praktično postaju prvi nivo regulatora u okviru kineske kontrole online sadržaja.

Foto: Shutterstock

Između kredibiliteta i kontrole

Vlasti tvrde da su nova pravila osmišljena da zaštite javnost obezbeđivanjem da online saveti dolaze od verodostojnih izvora. Cilj je da se smanji rizik od dezinformacija koje mogu dovesti korisnike u zabludu ili im naneti štetu, posebno u osetljivim sektorima poput zdravstva i finansija.

Ipak, digitalni analitičari upozoravaju da bi novi okvir mogao imati i negativne posledice. Zahtevanjem zvanične verifikacije, politika bi mogla dodatno centralizovati kontrolu nad online diskursom i ograničiti nezavisne stručnjake i alternativne glasove.

Foto: Shutterstock

Strategija za online komunikaciju

Ova pravila deo su šire kampanje kineskih vlasti da regulišu ponašanje influensera i uvedu ono što nazivaju „uređenom i zdravom“ komunikacijom na društvenim mrežama. Potez odražava kontinuirani trend jačanja državnog nadzora nad digitalnim prostorom u zemlji.

Povezujući stručni kredibilitet sa državnim nadzorom, Kina preoblikuje granice online stručnosti. Ova politika naglašava rastući uticaj države na to kako se informacije, mišljenja i autoritet izražavaju u ogromnom kineskom digitalnom ekosistemu.