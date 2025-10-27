Slušaj vest

Bela kuća je naznačila da bi dugo očekivana prodaja TikToka mogla biti finalizovana ove nedelje, što signalizira potencijalnu promenu u nadzoru tehnološkog sektora u SAD-u. Sekretar Ministarstva finansija SAD-a, Skot Besent, izjavio je da su pregovori sa Kinom dostigli tačku u kojoj su svi ključni detalji dogovoreni, otvarajući put za prodaju u američko vlasništvo.

Ovaj potez dolazi pre roka od 16. decembra za primenu zakona koji reguliše aplikacije pod kontrolom stranih protivnika. Predsednik Tramp je ranije potpisao izvršnu naredbu kojom je odložena primena zakona, dajući pregovaračima više vremena da osiguraju dogovor koji zadovoljava obe strane.

Pregovarači postigli dogovor u Madridu

Besent je naglasio da su se američki i kineski predstavnici nedavno sastali u Madridu kako bi dogovorili uslove. Prema njegovim rečima, obe strane sada imaju jasno razumevanje okvira, a finalna transakcija bi trebalo da bude potvrđena na predstojećem sastanku lidera u Koreji.

Međutim, vreme Trampove ranije najave, kada je odobrio dogovor prošlog meseca, izgleda neobično. Iako je podržao predloženi dogovor svog tima, kinesko odobrenje još nije bilo obezbeđeno, što znači da je objava više predstavljala usklađivanje unutar američke administracije nego stvarni dogovor.

Nesigurnost i dalje postoji

Iako Besent ostaje optimističan, dogovor još nije zagarantovan. Čak i sa dogovorenim detaljima sa američke strane, postoji inherentna nesigurnost i zvanična potvrda finalnog sporazuma još uvek nije moguća. Američki pregovarači postupaju oprezno, svesni da neočekivani problemi i dalje mogu nastati pre nego što transakcija bude završena.

U međuvremenu, kineski zvaničnici šalju pomešane signale. Nedavne tarife SAD-a na kinesku trgovinu izazvale su kritike, pri čemu Peking optužuje Vašington da koristi nacionalnu bezbednost kao izgovor za protekcionizam. Ova napetost naglašava složenost međunarodnih pregovora, čak i kada se čini da obe strane idu ka konsenzusu.

Kina nagoveštava složene uslove

Izveštaji ukazuju da Kina može tražiti ustupke koji prevazilaze standardne trgovinske uslove. Neki analitičari sugerišu da bi kineski zvaničnici mogli pokušati da koriste dogovor o TikToku za šire političke ciljeve, što dodatno komplikuje put ka postizanju sporazuma.

U zvaničnim saopštenjima, Kina je naglasila svoje protivljenje bilo kakvoj prinudnoj prodaji, upozoravajući da bi direktan pritisak na kompanije poput TikToka mogao izazvati negativne reakcije. Dok američki zvaničnici ostaju optimistični, još uvek nije jasno da li će Peking u potpunosti prihvatiti predložene uslove bez dodatnih zahteva ili pregovora.

TikTok se priprema za usklađivanje sa SAD-om

U međuvremenu, TikTok izgleda da prilagođava svoje poslovanje kako bi zadovoljio američke zahteve. Platforma je ažurirala pravila o deljenju podataka, što potencijalno omogućava zvaničnicima da pristupe podacima američkih korisnika u svrhu istraga. Ovo bi mogao biti prvi korak ka usklađivanju sa očekivanjima administracije.

Ove promene takođe mogu uticati na sadržaj koji se prikazuje na TikToku u SAD-u, kako bi se povećao politički nadzor i usklađenost sa regulativom. Iako je finalni dogovor još uvek na čekanju, ova prilagođavanja sugerišu da se TikTok pozicionira da zadovolji regulatorne i državne zahteve, pripremajući teren za moguću tranziciju ka američkom vlasništvu.