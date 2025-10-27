Slušaj vest

Microsoft se našao u žiži pažnje nakon što ga je Australijska komisija za konkurenciju i potrošače (ACCC) optužila da je „namerno skrivao“ jeftinije Microsoft 365 planove. Sve je počelo kada je kompanija podigla mesečnu cenu pretplate koja je godinama ostala ista, šokirajući korisnike širom sveta. Ono što je dodatno uzburkalo strasti jeste tvrdnja da je postojala opcija da se zadrži stara cena bez AI funkcija, ali Microsoft je učinio da gotovo niko ne može da je pronađe.

Ako se dokaže da je ovo tačno, Microsoft bi mogao da se suoči sa ozbiljnim posledicama. Ovaj slučaj ne pogađa samo nekoliko korisnika u Australiji, već baca svetlo na pitanje koliko su velike korporacije zaista transparentne prema svojim potrošačima.

Foto: Shutterstock

Povećanje cena koje je izazvalo oluju

Sve je počelo običnim obaveštenjem: Microsoft 365 poskupljuje. Pretplatnici su dobili samo dve opcije, platiti više ili otkazati pretplatu. Za korisnike koji vole da kontrolišu troškove, ovo je bio znak alarma. Izgleda kao jednostavan izbor, ali ACCC tvrdi da je Microsoft prikrio stvarnu treću opciju.

Ta treća opcija je „Classic“ plan, koji zadržava staru cenu i isključuje nove AI funkcije. Ali da biste ga videli, morali ste da započnete otkazivanje pretplate. To znači da je većina korisnika bila nesvesna da postoji pristupačnija alternativa.

Foto: Shutterstock

Classic plan - Skriveni dragulj u pretplati

ACCC navodi da je Classic plan bio praktično nevidljiv. Jedini način da ga korisnici pronađu bio je kroz komplikovan proces otkazivanja, gde bi im Microsoft ponudio alternativne opcije. Ovaj plan nije uključivao Copilot funkcije, ali je zadržavao staru cenu, tačno ono što su korisnici želeli.

Taj način predstavljanja opcija otvara ozbiljna pitanja o etici i transparentnosti. Umesto da informiše korisnike o dostupnosti jeftinije opcije, Classic plan je ostao skriven iza višestepenog procesa, što mnoge ostavlja sa osećajem obmane.

Foto: Shutterstock

Masovne žalbe pokreću tužbu

Više od 100 Australijanaca poslalo je žalbe ACCC-u, tvrdeći da su obmanuti. Gina Cass-Gottlieb, predsednica komisije, jasno je stavila do znanja da je reč o ozbiljnom slučaju, postupci Microsofta deluju kao pokušaj da što više korisnika preusmere na skuplje planove sa AI funkcijama.

Cass-Gottlieb je rekla: „Nakon detaljne istrage, ACCC tvrdi da je Microsoft namerno skrivao ovu treću opciju, da bi zadržao stari plan po staroj ceni i povećao prihode od Copilot-integrisanih planova. Ovo utiče na značajan broj australijskih potrošača jer je reč o akciji vrlo velike korporacije.“

Foto: Shutterstock

Transparentnost ili trik?

Microsoft je odgovorio da su poverenje korisnika i transparentnost prioriteti i da će sarađivati sa regulatorom kako bi osigurao poštovanje svih pravnih i etičkih standarda. Ali svet i dalje gleda, hoće li Microsoft uspeti da dokaže da je sve bilo transparentno ili će morati da bolje promoviše Classic plan?

Ishod ove pravne borbe mogao bi postaviti važan presedan za sve pretplatničke servise širom sveta. Jedna stvar je sigurna, korisnici sada pažljivije gledaju svaku poruku o ceni, a korporacije će morati da misle dvaput pre nego što sakriju opcije iza složenih procedura.