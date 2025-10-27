Slušaj vest

Za početnike, izbor prvog električnog automobila može biti izazov, jer je važno odabrati vozilo koje je jednostavno za vožnju, pouzdano i pristupačno. U nastavku predstavljamo pet električnih modela koji se trenutno mogu kupiti u Srbiji i koji su posebno pogodni za one koji tek ulaze u svet električnih vozila.

1. Dacia Spring Electric

Dacia Spring Electric je najpovoljniji električni automobil na tržištu Srbije i odličan izbor za gradske vozače. Sa cenom od oko 16.900 evra i dometom do 160 kilometara, Spring je kompaktan, jednostavan za parkiranje i idealan za kratke dnevne rute. Njegova jednostavna tehnologija i niski troškovi održavanja čine ga pogodnim za početnike, ali ograničen domet znači da nije namenjen za duža putovanja bez čestog punjenja.

2. Nissan Leaf

Nissan Leaf je jedan od najpoznatijih i najproverenijih električnih automobila na svetu. Cena polovnih vozila iz 2019. godine kreće se od oko 17.900 evra, a domet sa baterijom od 39 kWh je do 270 kilometara. Leaf je pouzdan, sa solidnom mrežom servisa i jednostavan za vožnju. Standardno punjenje traje oko osam sati, dok se brzo punjenje do 80% može postići za oko 40 minuta, što ga čini praktičnim i za vikend putovanja.

3. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric je mali SUV koji kombinuje moderan dizajn i pouzdanost. Sa cenom od oko 35.000 evra i dometom do 450 kilometara, ovaj model nudi više prostora i veću autonomiju u odnosu na gradske male automobile. Kona Electric je pogodan kako za gradsku vožnju, tako i za duža putovanja. Viša cena se nadoknađuje dodatnim komforom, prostorom i pouzdanošću.

4. Kia Soul EV

Kia Soul EV je kompaktni električni SUV sa prostranom unutrašnjosti i dometom do 280 kilometara. Cena polovnih vozila kreće se od oko 25.000 evra. Soul EV je udoban i jednostavan za vožnju, a njegova veća unutrašnja zapremina ga čini pogodnim za porodice ili vozače kojima je važan prostor. Ograničenje je nešto viša cena u poređenju sa gradskim automobilima i domet koji zahteva planiranje punjenja za duže rute.

5. BMW i3