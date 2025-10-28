Slušaj vest

Cene pametnih telefona već godinama polako rastu, ali sada se taj trend pretvorio u pravu lavinu koja pogađa čak i najpovoljnije modele. Proizvođači koji su nekada nudili solidne uređaje za pristupačnu cenu sada se suočavaju s rastom troškova koji više ne mogu da sakriju u pozadini.

Glavni uzrok, memorijski čipovi čije su cene skočile za čak 30%, direktno utiče na troškove proizvodnje, pa su i osnovni telefoni koji su do juče koštali simbolično sada osetno skuplji. Potrošači polako shvataju da „budžet“ kategorija više nije ono što je bila.

Xiaomi otvoreno priznaje - memorija je kriva za rast cena

Kineski gigant Xiaomi jedan je od prvih proizvođača koji je javno priznao da su troškovi proizvodnje postali preveliki da bi ostali neprimetni. Novi model Redmi K90, koji dolazi sa 12 GB RAM-a i 256 GB prostora za podatke, sada košta oko 314 evra, što je povećanje od 13 evra u odnosu na prethodni K80.

Predsednik kompanije, Lu Weibing, otvoreno je upozorio da tržište memorijskih čipova ne pokazuje znakove smirivanja. „Cene memorije su porasle mnogo više nego što smo očekivali, i situacija bi mogla da se dodatno pogorša,“ rekao je on, dodajući da se pritisak već prenosi na maloprodajne cene.

Insajderi potvrđuju - novi standardi donose nove cene

Poznati tehno-insajder Digital Chat Station potvrdio je da su novi telefoni već zahvaćeni rastom cena komponenti. Posebno ističe da prelazak na LPDDR5X memoriju koja će postati standard kod premijum modela dodatno povećava troškove proizvodnje za 20 do 30%.

To praktično znači da svaki novi napredak u performansama ima svoju cenu. Noviji standardi donose veću brzinu i energetsku efikasnost, ali i višu proizvodnu cenu koju proizvođači neminovno prebacuju na krajnjeg kupca.

Memorija kao ključni pokretač veštačke inteligencije

Memorija više nije samo prostor za aplikacije i slike, postala je ključna komponenta u eri veštačke inteligencije. Savremeni telefoni moraju da obrađuju sve složenije AI algoritme, što zahteva brzu i moćnu memoriju. Bez nje, čak ni najnapredniji čipset ne može da pruži očekivane performanse.

Zbog toga su proizvođači prisiljeni da ulažu u kvalitetnije memorijske module. Većina vrhunskih Android uređaja sada dolazi sa 16 GB RAM-a, dok se očekuje da će i osnovni iPhone 18 imati najmanje 12 GB, čime se standardi hardverske snage pomeraju na viši nivo.

Kraj ere jeftinih telefona na horizontu

Stručnjaci upozoravaju da bi rast cena memorije mogao potpuno da promeni tržište pametnih telefona. Kategorija „jeftinih“ modela koja je do sada bila oslonac mnogih brendova mogla bi uskoro da nestane ili da pređe u viši cenovni rang.

Ako se trend nastavi, razlika između osnovnih i srednjih modela postaće sve manja. Kupci koji su navikli da za malo novca dobiju solidne performanse moraće da izdvoje više, jer kako sada stvari stoje, pametni telefoni ulaze u novu eru u kojoj pristupačnost postaje luksuz.